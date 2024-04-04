إنفانتينو في قمة النزاهة: لا حل لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات إلا بتضافر جهود FIFA والاتحادات الوطنية

يجب أن يكون التنافس عادلاً وأن تكون اللعبة بعيدة عن أي تأثيرات خارجية خبيثة

يُشارك في القمة مسؤولو النزاهة من الاتحادات الوطنية الـ211 بالإضافة إلى الاتحادات القارية الستة

أكد الرئيس على أنه ما من جهة بمأمن من النشاط الإجرامي في كرة القدم

في كلمة ألقاها أمام الدورة الأولى من قمة FIFA للنزاهة المنعقدة على مدى يومين في سنغافورة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتيتو إن التلاعب بنتائج المباريات لا يزال موجوداً، مؤكداً أن الحل الوحيد لمعالجته يتمثل بتضافر جهود FIFA والاتحادات الوطنية الأعضاء.

يهدف المؤتمر الذي يُعقد بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والسنغافوري لكرة القدم إلى جمع مسؤولي النزاهة من الاتحادات الوطنية الـ211 بالإضافة إلى الاتحادات القارية الستة،وإحاطتهم بأبرز التوجهات العالمية السائدة في هذا المجال، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المطبّقة في هذا الصدد، فضلاً عن إطلاع المشاركين على دليل النزاهة الجديد الذي أعدَّه FIFA وخارطة الطريقة التعليمية المتعلقة بالنزاهة، واستعراض القرارات التي اتخذها كل من FIFA ومحكمة التحكيم الرياضي فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يلقي كلمة في قمة FIFA للنزاهة 03:49

وفي كلمة عبر الفيديو خاطب بها الحضور، قال إنفانتينو إن كرة القدم ستكون دائماً هدفاً للأنشطة الإجرامية باعتبارها نشاطاً يُدرُّ أرباحاً تقدَّر بمليارات الدولارات، ولذا "يجب الحرص على أن يكون التنافس عادلاً وأن تكون اللعبة بعيدة عن أي تأثيرات خارجية خبيثة، وإلا فإن جوهر لعبتنا العزيزة سيكون عرضة للتهديد. ولهذا، يجب أن نكون على حذر دوماً".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يلقي كلمة في قمة FIFA للنزاهة 03:49

وشدد إنفانتينو في كلمته قائلاً: "FIFA ملتزم بمنع وفرض عقوبات بحق كافة أشكال التلاعب بنتائج المباريات والفساد وغيرها من الأنشطة اللاأخلاقية، لكن السبيل الوحيد للقيام بذلك سيكون بمساعدتكم، فالاتحادات الوطنية الأعضاء مسؤولة عن محاربة التلاعب بنتائج المباريات على أراضيها والتصدي لها، وما من جهة في مأمن من هذا الخطر".

وسيستمع الحضور خلال أشغال القمة إلى مداخلات لشخصيات معنية من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي ومختصين آخرين في مجال التلاعب بنتائج المباريات، بالإضافة إلى ممثلين عن رياضات أخرى.