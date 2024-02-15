FIFA يعقد مؤتمراً خاصاً بالنزاهة في عالم كرة القدم

سيقام المؤتمر في سنغافورة يومي 4 و5 أبريل/نيسان

سيُناقش المشاركون أحدث التطورات المتعلقة بالنزاهة في عالم كرة القدم

سيكون التركيز على تبنّي نهج تعاوني لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات

توجّه FIFA بالدعوة إلى مسؤولي النزاهة في الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211 والاتحادات القارية الستة لحضور قمة النزاهة التي ستُنظَّم في سنغافورة يومي 4 و5 أبريل/نيسان 2024 بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد سنغافورة لكرة القدم.

وتهدف القمة إلى إحاطة مسؤولي النزاهة بأبرز التوجهات العالمية السائدة في هذا المجال، والتشارك بأفضل الممارسة المطبّقة، فضلاً عن إطلاعهم على دليل النزاهة الجديد الذي أعدَّه FIFA وخارطة الطريقة التعليمية المتعلقة بالنزاهة، واستعراض القرارات التي اتخذها كل من FIFA ومحكمة التحكيم الرياضي فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات.

وفي هذا الصدد، يؤكد FIFA على نهجه الصارم في مكافحة التلاعب بنتائج المباريات، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المبادرات ذات الصلة بالنزاهة والتعاون الوثيق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء. يُذكر أن القمة تشهد مشاركة متحدِّثين بارزين من FIFA ومحكمة التحكيم الرياضي ومختصين آخرين منخرطين في مجال مكافحة التلاعب بنتائج المباريات، وهو ما من شأنه أن يُعزز تبادل المعارف والخبرات بين المشاركين.