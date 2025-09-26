FIFA يُنظِّم سلسلة مباريات ودية تاريخية لمنتخبات السيدات في الإمارات العربية المتحدة

تقام الفعالية تحت عنوان "FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات" بمشاركة منتخب اللاجئات الأفغانيات ومنتخبات تشاد وليبيا والإمارات العربية المتحدة

بطولة استثنائية تجري بين 23و29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وتُقام بنظام الدوري

ستكون هذه البطولة المصغَّرة بمثابة أول ظهور لمنتخب اللاجئات الأفغانيات في بطولة دولية

في إطار التزامه بإتاحة فرص لممارسة كرة القدم أمام الجميع، يُنظّم FIFA فعالية كروية تاريخية بمشاركة أربعة منتخبات تحت عنوان "FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات" وتستضيفها دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بين يومي الخميس 23 والأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع جهود FIFA لمناصرة حق النساء والفتيات في ممارسة كرة القدم وحماية حقهن في السعي وراء تحقيق أحلامهن الكروية والتألق في عالم اللعبة الجميلة. وستكون هذه البطولة المُصغَّرة بمثابة أول ظهور لمنتخب اللاجئات الأفغانيات في بطولة دولية، وسيكون عليهن توظيف ما صقلنه من مهارات مؤخراً عندما يواجهن منتخبات تشاد وليبيا والإمارات العربية المتحدة.

أما الإماراتيات، صاحبات الأرض والجمهور، فسيُحاولن البناء على ما حققنه من تقدم بفضل جهود المدربة الهولندية المخضرمة فيرا باو، بينما ستكون هذه المشارَكة بالنسبة للتشاديات والليبيات بمثابة انطلاقة تنافسية لمشوارهن في قائمة التصنيف العالمي لمنتخبات السيدات FIFA/Coca-Cola.

وعن هذه الفعالية الكروية الودية، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "إتاحة فرصة ممارَسة كرة القدم أمام كافة السيدات تُمثِّل أولوية بالنسبة إلى FIFA، وجانباً محورياً في رسم معالم مستقبل لعبتنا، ونحن على دراية بالإمكانيات التي تزخر بها كرة القدم داخل الملعب وخارجه. تمثِّل هذه المباريات الودية أكثر من مجرَّد منافَسة، فهي ترمز إلى الأمل والتقدُّم بالنسبة لكافة سيدات العالَم. أودّ أن أستغلّ هذه الفرصة للتوجه بجزيل الشكر إلى كافة الأطراف المنخرطة في تنظيم هذه الفعالية، ولا سيما اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم على استضافته لهذا الحدث التاريخي الذي من شأنه أن يُسلِّط الأضواء حول العالم على اللاعبات."