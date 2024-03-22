بلغاريا تتطلَّع إلى تحقيق أقصى استفادة من مشاركتها في سلسلة FIFA 2024™

ستخوض بلغاريا مباراتين وديتين في أذربيجان

ستواجه المنتخب المضيف بعد ملاقاة تنزانيا

يشكل التنافس مع منتخب بلد من قارة أخرى تحدياً بالغ الأهمية لهذه الدولة الأوروبية

حطَّ منتخب بلغاريا الرحال في باكو هذا الثلاثاء وكلُّه أمل في بدء مغامرته في النسخة الأولى من سلسلة FIFA™، وهي عبارة عن مجموعة من المباريات الودية الدولية بين منتخبات من مختلف الاتحادات القارية.

وسيفتتح مشواره يوم الجمعة بملاقاة منتخب تنزانيا في أذربيجان، قبل مواجهة البلد المضيف يوم الاثنين المقبل.

وفي تصريح خص به Inside FIFA، قال مدرب الفريق الوطني البلغاري إيليان إيلييف إن سلسلة FIFA™ "مبادرة رائعة، وهي تمثل فرصة جيدة بالنسبة لنا، لأننا من أول المنتخبات المشارِكة في هذه التجربة، التي نُحيِّي FIFA على إطلاقها".

كما أشاد إيلييف بهذه المبادرة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للاتحادات الأعضاء من أجل لعب مباريات دولية ودية مع منتخبات من مختلف الاتحادات القارية، حيث أردف المدرب البلغاري قائلاً: "إنها تُمكِّننا أولاً وقبل كل شيء التعرف على منتخبات تلعب بأساليب مختلفة، كالمنتخبات الأفريقية على سبيل المثال، وهذا يعني أنها قد تفيدنا في الإعداد إذا تأهلنا يوماً ما إلى كأس العالم [FIFA]". ومن جهة ثانية، تمنح [سلسلة FIFA] المنتخبات غير الأوروبية فرصة جيدة لمواجهة مختلف البلدان الأوروبية والتعرف على أساليبها".

من جانبه، قال قائد بلغاريا كيريل ديسبودوف: "إنه تحدِّ جديد بالنسبة للفريق أن نلعب ضد منتخبات من قارات مختلفة والتي قد نواجهها في مسابقات دولية أخرى أيضاً. فهذا أمر مفيد لنا، ونحن نتطلع إلى مباريات جيدة".

وبالفعل، تمثل مواجهة منتخبات من قارات أخرى وما تنطوي عليه من فرص لتعزيز جهود التطوير الفني حافزاً كبيراً للبلغاريين، وهو ما أكده مدربهم الذي يقود المعسكر الثاني له على رأس المنتخب الوطني.

وقال إيلييف في هذا الصدد: "هذه هي المرة الثانية التي نجتمع فيها، ونحن نريد أن نرى التقدم الذي تم إحرازه منذ معسكرنا الأول، كما أتطلع لرؤية الفريق ومعرفة ما إذا كان أسلوبنا في اللعب سيختلف باختلاف المنافسين، إذ يهمني رؤية الطريقة التي سنواجه بها منتخباً أفريقياً على سبيل المثال. لقد سبق لي أن عملت كمدرب في أفريقيا، ولذا فإنني أعرف أن المنتخبات الأفريقية يمكن أن تقدم أشياء مختلفة عن تلك التي نراها أمام المنتخبات الأوروبية".

وأشاد المدرب البلغاري بسلسلة FIFA™ معتبراً أنها توفر تجربة تنافسية قيِّمة للاعبين والمنتخبات والمشجعين على حد سواء، ناهيك عن مساهمتها الكبيرة في تطوير كرة القدم عموماً. وأضاف في هذا الصدد: "نحن نعرف منتخب أذربيجان بالفعل، إذ سبق لنا أن واجهناه في مختلف التصفيات الأوروبية. وفيما يتعلق بتنزانيا، من الصعب بعض الشيء إقناع لاعبينا بأننا سنواجه منتخباً جيداً يضم أيضاً عدة لاعبين يحترفون في أوروبا".

يُذكر أن بلغاريا تحتل الآن المرتبة ا83 في التصنيف العالمي، وهي التي تذيَّلت جدول ترتيب مجموعتها في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا المقبلة، مما يعني أن مشاركتها في سلسلة FIFA™ ستكون مفيدة للغاية.

وهو ما أكده الكاتبن ديسبودوف، الذي اختير قبل أيام لاعب السنة في بلغاريا: "ما زال أمامنا الكثير من العمل. علينا أن نستعيد ثقتنا في أنفسنا، وأن نستعيد اعتزازنا بأنفسنا كبلد، لأننا لم نشارك في أي بطولة دولية كبيرة منذ 20 سنة. إن معنوياتنا في الحضيض الآن، وعلينا أن نبدأ في الإيمان بإمكانياتنا وقدراتنا أكثر فأكثر. لدينا العديد من اللاعبين الموهوبين، وبتضافر جهودنا جميعاً، يمكننا إيصال المنتخب إلى البطولات الكبرى".

وإذ لا يزال غياب بلغاريا عن المواعيد الكروية الهامة منذ كأس أوروبا 2004 حاضراً في أذهان العديد من عشاق الساحرة المستديرة في البلاد، فإن مشاركة هذا المنتخب في سلسلة FIFA™ قد يشكل الخطوة الأولى في طريقه إلى العودة للساحة الدولية على مستوى النخبة، وهو ما أكده المدرب إيلييف بالقول: "إننا أمام فرصة كبيرة لاستغلال هذه المباريات في إطار استعداداتنا" للاستحقاقات المستقبلية.