الأرجنتين تستعيد الصدارة في لائحة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola

لم يحتل أبطال العالم المركز الأول في الترتيب منذ يوليو/تموز 2025

فرنسا تتراجع للمركز الثالث، وإسبانيا تحتفظ بالثاني، والمغرب يحقق مركزاً غير مسبوق

الكشف عن آخر إصدار من لائحة تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال قبل انطلاق كأس العالم 2026 FIFA™

سيستهل منتخب الأرجنتين، بطل العالم والمتصدر الجديد للتصنيف العالمي بعد تقدّمه مركزين، حملة الدفاع عن اللقب وهو في المركز الأول على نسخة شهر يونيو/حزيران من لائحة تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال التي صدرت قبل ساعات فقط من انطلاق صافرة بداية أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم FIFA™.

فبعد فترة شهدت سلسلة من اللقاءات الودية التي سبقت انطلاق كأس العالم FIFA™ وكانت المرة الثانية التي يتم فيها تحديث لائحة تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال بشكل مباشر خلال المباريات الدولية، تعود الأرجنتين إلى الصدارة إثر انتصارين في مباراتين تحضيريتين خاضهما الألبيسيليستي أمام أيسلندا وهندوراس. وبذلك يحل منتخب التانغو محل فرنسا (3، -2) التي تراجعت بعد خسارتها ودياً أمام كوت ديفوار وفوزها على أيرلندا الشمالية، كما أصبح أبطال العالم متقدمين على إسبانيا (2، من دون تغيير) التي تعادلت مع العراق وتغلّبت على بيرو.

وضمن نادي العشرة الكبار، يستمر المغرب (7، +1) بالتقدم محرزاً أفضل ترتيب له على الإطلاق منذ إنشاء لائحة التصنيف العالمي في أغسطس/آب 1993، متجاوزاً هولندا (8، -1). أما في قائمة العشرين الأفضل ترتيباً، فقد كان هناك تقدّم طفيف لمنتخبات المكسيك (14، +1)، وأوروغواي (16، +1)، والسنغال (15، -1)، والولايات المتحدة الأمريكية (17، -1)، مع دخول إيران (20، +1) إلى كوكبة العشرين الأوائل.

وفي أول 100 منتخب، كان أفضل المتقدمين المجر (39، +3)، وتشيلي (51، +3)، والصين (91، +3)؛ مقابل أكبر تراجع سجلته منتخبات صربيا (41، -4)، ومالي (55،-3)، وبنين (93، -3). أما أكبر هبوط في الترتيب العام، فكان من نصيب لبنان (115، -7)، وبوتان (192، -6).

المنتخب المتصدر للترتيب الأرجنتين (+2) المنتخبات التي دخلت قائمة أفضل عشرة منتخبات لا توجد المنتخبات التي خرجت من قائمة أفضل عشرة منتخبات لا توجد مجموع المباريات الملعوبة 144 المنتخبات التي لعبت أكبر عدد من المباريات نيجيريا والهند (4 مباريات كل منتخب) أكبر تقدم في عدد النقاط اليمن (+15.8 نقطة) أكبر تقدم في المراكز إندونيسيا واليمن وسريلانكا وباكستان (تقدَّم كل منها أربعة مراكز) أكبر تراجع في عدد النقاط لبنان (-15.7 نقطة) أكبر تراجع في المراكز لبنان (-7 مراكز) منتخبات حديثة التصنيف لا توجد المنتخبات التي خرجت من التصنيف لا توجد المنتخبات التي لم تلعب مباريات، غير مصنّفة لا توجد

يُذكر أن إصدار شهر يونيو/حزيران من لائحة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola سيكون أيضاً من المعايير لكسر التعادل، وفقًا للوائح المسابقة، لتأكيد الترتيب داخل مجموعة من فريقين أو أكثر في نهاية مرحلة المجموعات من كأس العالم FIFA 2026™، ولتحديد أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث للتأهل إلى دور الـ32 إذا استمر التعادل بين عدة فرق احتلت المركز الثالث بعد تطبيق المعايير في الخطوتين 1 و2.

يمكن الاطّلاع على التصنيف الكامل على موقع Inside FIFA.