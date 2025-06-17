إندونيسيا وفانواتو يحصدان أولى جوائز FIFA Forward لآسيا وأوقيانوسيا

تسلّم اتحاد أندونيسيا لكرة القدم واتحاد فانواتو لكرة القدم الجوائز الذهبية من جياني إنفانتينو رئيس FIFA

أقيم حفل توزيع الجوائز على هامش الدورة الأولى من القمة التنفيذية لكرة القدم 2025 FIFA، المنعقدة في ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية

ومن ضمن الفائزين أيضاً: بوتان وفيجي ولاتفيا وماليزيا وهولندا ونيوزيلندا

برز اتحاد إندونيسيا لكرة القدم واتحاد فانواتو لكرة القدم من ضمن الفائزين لأولى جوائز FIFA Forward للاتحادات الوطنية الأعضاء في آسيا وأوقيانوسيا.

أبصرت جوائز FIFA Forward النور في عام 2023 للاعتراف بجهود الاتحادات الأوروبية الأعضاء في FIFA الرامية إلى بناء القدرات، باستخدام التمويل الذي تتلقاه من برنامج FIFA Forward الذي تأسس عام 2016 لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 على تمويل مشاريعها التنموية.

وقد توسّعت هذه الجوائز اليوم لتشمل الاتحادات الآسيوية والأوقيانوسية الأعضاء في FIFA، تقديراً لجهودها في تطوير البنية التحتية لكرة القدم في بلادها بدعم من التمويل الذي يقّدمه برنامج FIFA Forward.

بعد أولى القمم التنفيذية الثلاث لكرة القدم FIFA التي ستُعقد في ولاية ميامي الأمريكية في الأيام القليلة القادمة، تسلّم لامبرت ماتلوك، نائب رئيس FIFA ورئيس اتحاد فانواتو لكرة القدم جائزة FIFA Forward الذهبية الأولى المخصصة لاتحادات أوقيانوسيا الأعضاء في FIFA احتفاءًا بملعب فراشووتر، الذي استفاد من تمويلٍ بقيمة 4.15 مليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward لإتمام عملية بنائه.

هذا المبنى الحديث هو الأول من نوعه على أرخبيل المحيط الهادئ، ويتمتع بملعب من العشب الطبيعي، مزوّد بالطاقة الشمسية وبالمرافق التي تسهل إمكانية الوصول، وبمصابيح كاشفة، وقد باشر باستضافة البطولات الدولية والإقليمية.

كما تسلّم إيريك ثوهير رئيس اتحاد إندونيسيا لكرة القدم جائزة FIFA Forward الذهبية الأولى المخصصة للاتحادات الآسيوية الأعضاء في FIFA، من جياني إنفانتينو، مكافأة على بناء مركز التدريب الوطني. هذه المنشأة المتطورة مزوّدة بملعب يتماشى مع معايير FIFA، ومرافق اللياقة البدنية، ومنتجع صحي، وقاعات دراسية، وغرف طبية، ويهدف إلى استضافة لاعبي المنتخب المستقبليين وتنميتهم.

وحصد اتحاد بوتان لكرة القدم الجائزة الفضية مكافأة على بناء أربعة ملاعب من العشب الاصطناعي تراعي التحديات المناخية واللوجستية الخاصة بالمملكة التي تقع على سلسلة جبال همالايا، بعدما خضع مشروعه للدراسة على يد لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء مستقلين وهم يزين بوهاري، الأمين العام السابق لاتحاد سنغافورة لكرة القدم، وبن فينبريك المدير المسؤول في شركة The Stadium Consultancy، وبارك يونغ سو، عضو لجنة التنمية في FIFA. كما فاز اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم بالجائزة الفضية أيضاً مكافأة على المركز الرياضي المناسب لجميع الظروف المناخية، والذي يتميّز بمراعاة الشمولية، ويتضمن ملعباً من العشب الاصطناعي المكتفي الموفّر للطاقة بالإضافة إلى غرف تغيير ملابس مخصصة لجميع الأنواع الجندرية ومرافق تسهّل إمكانية الوصول، من أجل الترويج لكرة القدم للشباب والبراعم على مدار السنة.

وكانت الجائزة الفضية من نصيب اتحاد فيجي لكرة القدم مكافأة على أكاديمية لاباسا، وهي مركز تنموي لامركزي، واتحاد ماليزيا لكرة القدم بفضل الإصلاحات والتحديثات التي أجراها على مجمّع الاتحاد الرياضة لكرة القدم وكرة الصالات.