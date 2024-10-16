إنفانتينو يُشيد بالشراكة التاريخية بين FIFA وLenovo

تم تعيين Lenovo شريكاً رسمياً لـFIFA في مجال التكنولوجيا، حيث يُغطي هذا الاتفاق بطولتي كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™

تسعى هذه الشراكة التاريخية إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتطوير اللعبة وجعلها في متناول أكبر عدد ممكن من الناس عبر العالم

أكد الرئيس إنفانتينو أن "FIFA على استعداد تام لاستكشاف واعتماد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بهدف ترك تأثير إيجابي على كرة القدم وعلى العالم وتوحيد هذا الأخير"

رَحَّب رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالشراكة الجديدة بين FIFA وشركة Lenovo الرائدة في مجال التكنولوجيا، مؤكداً أن هذه الاتفاقية التاريخية ستفتح آفاقاً جديدة في تقريب كرة القدم من المشجعين بمختلف أنحاء العالم أكثر فأكثر.

فخلال مراسم حفل Lenovo السنوي لعالم الابتكار التكنولوجي، تم الإعلان عن تعيين الشركة متعددة الجنسيات شريكاً رسمياً لـFIFA في مجال التكنولوجيا، حيث ستشمل هذه الشراكة بطولة كأس العالم FIFA 2026™ المقرر إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ التي ستستضيفها البرازيل، بالإضافة إلى عدد من مسابقات FIFA الأخرى.

وفي هذا الإطار، ستشهد بطولتا FIFA المقررتان عامي 2026 و2027 استخدام مجموعة واسعة من خدمات Lenovo التكنولوجية وحلولها المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز تجارب المشجعين في الملاعب وتحسين جودة البث العالمي، فضلاً عن إرساء أسس نهج أكثر ديمقراطية في جمع البيانات ومعالجتها ومشاركتها بمختلف أرجاء العالم.

“وخلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في حفل Lenovo السنوي لعالم الابتكار التكنولوجي بمدينة سياتل، التي وقع عليها الاختيار لتكون ضمن المدن المضيفة لبطولتي كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 2026™، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "من الرائع حقاً أن أحضر هنا في سياتل معكم ومع هذا الكم الهائل من أبرز القادة في مجال التكنولوجيا على الصعيد العالمي، إذ نقف اليوم شاهدين على بداية تعاون تاريخي، ليس فقط بالنسبة إلى FIFA وLenovo، بل إنه تعاون تاريخي أيضاً بالنسبة لكرة القدم عبر العالم، أو لعبة "سوكر"، كما تسمونها هنا في الولايات المتحدة".

وأضاف: "إن لُعبتنا، أي كرة القدم التي يلعبها كل من سياتل ساوندرز و(سياتل) رين، لا تلك التي يمارسها سياتل سيهوك، هي الرياضة المفضلة والأكثر شعبية في العالم. وفي سعينا إلى مساعدة لُعبتنا على الازدهار أكثر فأكثر، يُعلِّق FIFA طموحات كبيرة على مجال التكنولوجيا، ورغم أننا أتينا ببعض الابتكارات الرائعة في الماضي، إلا أننا نعلم أنه يمكننا تقديم المزيد لعالم كرة القدم في المستقبل".

وتابع: "إنها لحظة خاصة بالنسبة لـFIFA، إذ ستكون بطولة كأس العالم FIFA 2026 أجمل عرض على وجه الأرض، حيث ستكون حدثاً لم يسبق للعالم أن شهد مثيلاً له على الإطلاق. أما بطولة كأس العالم للسيدات FIFA (المقررة) في البرازيل (عام 2027)، فإنها ستكون حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، حيث ستُظهر مرة أخرى ما تنطوي عليه كرة القدم من قدرة على توحيد العالم. لقد شاهد أكثر من خمسة مليارات شخص آخر نسخة من بطولة كأس العالم FIFA، ومن المؤكد أن نسخة 2026 ستشهد تحطيم هذا الرقم".

يُذكر أن بطولة كأس العالم FIFA 2026™ ستكون هي النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وتقام منافساتها في ثلاث دول مختلفة، بينما سيشهد عام 2027 إقامة كأس العالم للسيدات FIFA™ لأول مرة في أمريكا الجنوبية، علماً أن الرئيس إنفانتينو يرى في البطولتين منصة مثالية لكي يستخدم FIFA التكنولوجيا بشكل مسؤول وعادل ونزيه لنشر رسالة كرة القدم الرامية إلى توحيد العالم.

اختيار شركة Lenovo كشريك تكنولوجي رسمي لـFIFA 00:43

وقال رئيس FIFA: "إن طموحنا لا يقتصر على توحيد الناس من خلال كرة القدم، بل إنه يمتد ليشمل الربط بين الناس في جميع أنحاء العالم من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومن شأن شراكتنا مع Lenovo ودعمها لنا في هذا الإطار أن يساعدنا على تحقيق هذا الهدف. ولذا فإن FIFA على استعداد تام لاستكشاف واعتماد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بهدف ترك تأثير إيجابي على كرة القدم وعلى العالم وتوحيد هذا الأخير. دعونا نتخطى الحدود لنجعل كرة القدم أقرب إلى الناس وأكثر مساواة للجميع في شتى أنحاء العالم".

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ومن خلال هذا الاتفاق التاريخي ، تنضم Lenovo إلى نادي شركاء FIFA المميَّزين في الطريق إلى النسخة الأولى لبطولة كأس العالم FIFA بنظامها الموسَّع.

وفي إشارة إلى الدور الذي ستلعبه Lenovo في بطولة كأس العالم FIFA 2026™، قال يانغ يوانكينغ، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي: "إن Lenovo ستكون حاضرة بقوة في أكبر حدث (كروي) في تاريخ البشرية، حيث من المتوقع أن يحظى بأكبر عدد من المشاهَدات، كما سيشارك فيه عدد غير مسبوق من الدول، ومن المؤكد أن الطلب على التكنولوجيا ومعالجة البياناتسيكون أكبر من أي وقت مضى. إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن تُصبح Lenovo جزءاً من تقاليدكم ومن مستقبلكم".