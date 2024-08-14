أوزبكستان 2024: حماسة كبيرة للتنافس في آسيا الوسطى

أول نسخة من بطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA تستضيفها آسيا الوسطى

تتنافس خمسة منتخبات من المنطقة، بما فيها اثنان للمرة الأولى وهما أفغانستان وطاجيكستان

ستكون البطولة بمثابة محفّز للنهوض باللعبة

مع اقترابنا من انطلاق منافسات كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™، تجري استعدادات المنتخبات المشاركة على قدم وساق، وستكون النسخة المقبلة من البطولة فريدة من نوعها، سواء بالنسبة للدولة المستضيفة أو المنطقة بأسرها الشغوفة بكرة الصالات. فهذه هي المرة الأولى التي تستضيف بها أوزبكستان بطولة من تنظيم FIFA، مع العلم أن البلاد تشهد تطوراً سريعاً في هذه اللعبة، إذ تأهل منتخب البلاد للنسختين الماضيتين من البطولة، وبلغ الدور ثُمن النهائي في ليتوانيا 2021.

كما تشارك أربعة منتخبات للمرة الأولى في هذه البطولة، وهي فرنسا وأوتياروا نيوزيلندا (اللتين لطالما شاركت منتخباتهما في بطولات FIFA الأخرى)، وأفغانستان (التي ستكون هذه أول مشاركة لها في أي من بطولات FIFA على الإطلاق)، وطاجيكستان (التي سبق لها التأهل لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA في 2007 و2019). وإلى جانب الدولة المستضيفة وكازاخستان وإيران، ستكون آسيا الوسطى ممثلة بخمسة منتخبات، في أول نسخة من البطولة تحلّ على هذه المنطقة. وقال المدرب الإيراني لمنتخب أفغانستان مجيد مرتضائي "يُظهر ذلك مدى التقدم الذي شهدته كرة الصالات في المنطقة."

ثمار جهود كبيرة

ليس من قبيل المصادفة أن يُشارك المنتخب الأفغاني في البطولة، وهو ما يشرحه المدرب قائلاً "هذا إنجاز بغاية الأهمية. أدى تركيز الاتحاد الوطني خلال العامين الماضيين على كرة الصالات، ودعم المتطلّبات التدريبية للمدربين، وتنظيم عدة مباريات ودية ومعسكرات تدريبية في إيران - التي تُعتبر رائدة في هذه الرياضة - إلى ازدهار وتطور اللعبة في أفغانستان." أما مدرب منتخب طاجيكستان بايراف فوخيدوف فقال "المشارَكة في مثل هذه البطولة الهامة يُظهر مدى تطور كرة الصالات في طاجيكستان. الحضور على المستوى الدولي سيُساهم في الاعتراف بطاجيكستان كدولة رياضية، وتعزّز صورتها." وأضاف "كرة الصالات هي إحدى الرياضات الأكثر شعبية في المنطقة. يتابع الكثير من الأشخاص المباريات الدولية والمحلية لأن كرة القدم تقرّب الأشخاص من بعضهم البعض بغض النظر عن عمرهم أو طبقتهم الاجتماعية. تلعب كرة الصالات دوراً مهمة في تعزيز الروابط بين دول آسيا الوسطى وتشجيع التبادل الثقافي. ومن شأن كأس العالم هذه أن تتحوّل إلى منصة لإظهار ثقافة المنطقة وتقاليدها على مستوى دولي."

تسريع النمو

وأضاف فوخيدوف "بطولات كهذه تزيد الاهتمام بكرة الصالات، وتشجّع على تطوير البنية التحتية (للعبة) وترفع مستوى الإقبال على الرياضة عموماً. عبر استضافة كأس العالم، بوسعنا تحفيز الجيل الشاب على الانخراط في الرياضة، وتعزيز العلاقات الثقافية وتبادل الخبرات بين دول المنطقة. وفي حال نجاح هذا الحدث، سيصبح الباب مفتوحاً لبطولات ومنافسات دولية مستقبلية، وهو ما سيدفع التنمية الرياضية في المنطقة." وأوضح مرتضائي "استضافة كأس العالم في أوزبكستان ستُساهم دون شكّ بشكل كبير في تطور كرة الصالات في المنطقة. وهو ما سينتج عنه منشآت ومعدات أفضل للمنتخبات."

النمو من خلال الأداء