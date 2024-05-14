أساطير كرة القدم للسيدات يتحدثّن عما تعنيه إمكانية استضافة بلادهن لكأس العالم للسيدات FIFA 2027™

سيتمّ تحديد الملف الفائز باستضافة البطولة خلال كونغرس FIFA الـ74

ملفان مرشحان: ملف منفرد للبرازيل، وملف مشترك بين بلجيكا وألمانيا وهولندا

ستستمر البطولة بالإرث المميز والنجاح الكبير الذي حقّقته نسخة 2023

سيتمّ تحديد الملف الفائز باستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ خلال كونغرس FIFA الـ74 الذي تستضيفه العاصمة التايلاندية بانكوك يوم الجمعة 17 مايو/أيار 2024. وخلال تصويت مفتوح، ستختار الاتحادات الوطنية الأعضاء بين ملف الاستضافة المنفرد للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، والملف المشترك بين الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم والاتحاد الألماني لكرة القدم والاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم. وعشية التصويت، تحدثت ثلاث من أساطير FIFA عما تعنيه استضافة البطولة بالنسبة إلى بلادهن: روزانا أوغوستو، البرازيل: "استضافة البرازيل لبطولة كأس العالم (للسيدات FIFA) 2027 ستكون أمراً مهماً جداً بالنسبة للاعبات كرة القدم البرازيليات لما سيكون لذلك من أثر على الفتيات والشابات اللواتي يراودهن حلم لعب كرة القدم، كما سيُساعد ذلك في محاربة معاداة النساء وفي خلق المزيد من الفرص للجيل الجديد (من لاعبات كرة القدم). استضافة كأس العالم (للسيدات FIFA) على التراب الوطني ستكون أمراً رائعاً مع تواجد أفراد العائلة والأصدقاء. سيكون لذلك أثر مدهش، وسأكون بغاية السرور إن تم اختيار البرازيل."

ريناتي لينغور، ألمانيا: "ألمانيا دولة شغوفة بكرة القدم، ويلعب جميع الفتيان والفتيات كرة القدم بغض النظر عن أصلهم، ويشعر الجميع بالحماس، ويشاهد الجميع اللعبة. جرى في مدينة كولن الأسبوع الماضي نهائي كأس ألمانيا للسيدات، وقد تم بيع كافة تذاكر المباراة التي حضرها 44 ألف متفرّج. ساد جوّ رائع، وتواجد الكثير من الأطفال، واحتفل الكثير من الفتيان والفتيات سوياً. سبق ونظّمنا بطولة كأس العالم للسيدات FIFA في ألمانيا عام 2011، والناس متعطشون للفعاليات، ولكرة القدم. ولذلك، فإن خوض تجربة مشابهة سيكون أمراً مذهلاً."