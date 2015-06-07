الأساطير يحتفلون بعيد ميلاد FIFA الـ120

تأسّس FIFA قبل 120 عاماً، وتحديداً في 21 مايو/أيار 1904 في باريس، فرنسا

يستذكر أساطير FIFA لحظاتهم المفضّلة في تاريخ FIFA

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يقود الحدث في العاصمة الفرنسية احتفاءاً بهذه المناسبة

تأسّس FIFA في 21 مايو/أيار 1904 في باريس، وبينما يقود رئيس FIFA جياني إنفانتينو الاحتفالات بالذكرى 120 لتأسيسه في العاصمة الفرنسية، اختار عدد من أساطير FIFA بعض اللحظات التي لا تُنسى من تاريخ الهيئة الناظمة لكرة القدم العالمية. كافو، البرازيل: "أعز ذكرياتي في كأس العالم FIFA هي رفع كأس العالم عام 2002. لا شيء يفوق ذلك. أن أكون بطلاً للعالم في عام 2002 ورفع الكأس. كان أمراً رائعاً!"

كارلي لويد، الولايات المتحدة: "يجب أن أقول كأس العالم للسيدات 2015 FIFA. كنا لم نفز باللقب منذ كأس العالم للسيدات 1999، لذا فقد مرّ 16 عاماً على ذلك الفوز، وكان الزخم يتزايد. خسرنا في نهائي 2011 أمام اليابان، ثم واجهناهم في نهائي 2015. وكان الفوز...بطريقة ملحمية...بنتيجة 5-2 وكانت تلك لحظة لا تصدّق في فانكوفر، كندا."

ديفيد تريزيجيه، فرنسا: "بالنسبة لي، كانت اللحظة الأكثر أهمية هي الفوز بكأس العالم [FIFA] عام 1998 مع فرنسا، وبعد ذلك على المستوى العاطفي تمكّنت من تجربة شارع الشانزليزيه. كان هناك حشد كبير وكانت الحفلة ضخمة. في فرنسا، بعيداً عن كرة القدم نفسها، كان هناك اتحاد اجتماعي عظيم، على المستوى الثقافي والديني، وكان حدثاً مهماً للغاية."

أنيا ميتاج، ألمانيا: "أفضل ذكرياتي هي الفوز باللقب [كأس العالم للسيدات FIFA] مع ألمانيا في الصين عام 2007. إنها بالتأكيد واحدة من أكثر التجارب التي لا تُنسى والتي من الممكن أن أعيشها. البطولة بأكملها، التواجد هناك، تجربة كل شيء. ولكن أيضاً بطولات الناشئين: اللعب في بطولة العالم للسيدات تحت 19 سنة [FIFA] لأول مرة، والتي كانت في ذلك الوقت لا تزال بطولة لمنتخبات تحت 19 سنة. والمشاركة في تلك البطولة، التي أُقيمت أيضاً في تايلاند، كانت واحدة من أكثر التجارب التي أقدّرها.

آيا مياما، اليابان: "الذكرى المفضّلة لدي من بطولات FIFA هي البطولة [كأس العالم FIFA] التي أقيمت في فرنسا عام 1998. في ذلك الوقت، شاهدت جميع مباريات البطولة على شاشة التلفزيون في اليابان لأول مرة."

آية مياما: لقد كنت طموحة وكنت في حلم

جاييل إنجانامويت، الكاميرون: "الذكرى المفضلة بالنسبة لي هي يوم 8 يونيو/حزيران في كندا 2015. كان ذلك اليوم السابق لعيد ميلادي، ولعبنا ليلة 8-9 يونيو/حزيران. بما أنني وُلدت في 9 يونيو/حزيران، فقد كانت بمثابة هدية عيد ميلاد بالنسبة لي أن ألعب أول مباراة في إحدى بطولات FIFA. هذه هي الذكرى الكروية المفضّلة بالنسبة لي. لقد سجّلت ثلاثية، لذا كانت هدية عيد ميلاد رائعة."

كريستيان كاريمبو، كاليدونيا الجديدة: "لقد تابعت العديد من بطولات كأس العالم [FIFA] ولدي العديد من الصور في ذهني. كانت تجربتي الأولى في كأس العالم FIFA هي مشاهدتها على شاشة التلفزيون، عندما رأيت دييجو مارادونا يرفع لقب كأس العالم [FIFA] الأول له مع الأرجنتين. لقد تمكّنت من المشاركة في كأس العالم [FIFA] كلاعب محترف مع المنتخب الفرنسي في فرنسا، وكانت تلك البطولة توحّد البلاد."

سامي خضيرة، ألمانيا: "ليس سراً كبيراً: كأس العالم [FIFA] في البرازيل عام 2014! الأمران الرئيسيان اللذان أتذكرهما هما المباراة النهائية التي تمكّنا من الفوز بها والحصول على تلك الكأس الجميلة، وبالطبع مباراة نصف النهائي الأسطورية التي فزنا بها بنتيجة 7-1 على البرازيل. ليس فقط النتيجة، ولكن أيضاً الطريقة التي فُزنا بها. لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لنا نحن الألمان ولن ننساها أبدًا."

سامي خضيرة في كأس العالم FIFA 00:17

أليساندرو ألتوبيلي، إيطاليا: "الفوز بكأس العالم [FIFA] عام 1982 في أسبانيا. عندما أطلق الحكم صافرة النهاية، تنفسّنا جميعاً الصعداء وسقطنا على الأرض. لقد فزنا بكأس العالم [FIFA]، بعد فوزنا على الأرجنتين والبرازيل وألمانيا. لقد كان إنجازاً مهماً."

مهدي مهدافيكيا، إيران: "الذكرى المفضلة من إحدى بطولات FIFA هي كأس العالم 1998 في فرنسا. كانت هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها مع المنتخب الوطني في كأس العالم [FIFA]، وكانت المرة الأولى التي نتأهل فيها منذ 20 عاماً. لقد كنت لاعباً شاباً وسجلت هدفاً في مرمى الولايات المتحدة عندما كان عمري 21 عاماً. لقد كانت لحظة خاصة جداً بالنسبة لي."

جون أوبي ميكيل، نيجيريا: "أعتقد أن بطولة 2014 في البرازيل كانت مميزة للغاية. إنه أمر مميز دائماً عندما تلعب بطولة في البرازيل، البلد الذي فاز بأكبر عدد من بطولات كأس العالم [FIFA]. البرازيل دائماً بلد تكون فيه كرة القدم مميّزة. الناس يستمتعون ويعيشون ويتنفّسون ويأكلون كرة القدم، لذا أن أتمكن من المشاركة في كأس العالم هناك كان أمراً مميزًا جداً بالنسبة لي."