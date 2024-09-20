إحاطة مكتب مجلس FIFA بشأن كأس القارات للأندية FIFA™

اتخذ مكتب المجلس بالإجماع عدداً من القرارات الهامة فيما يتعلق بكأس القارات للأندية FIFA™، البطولة السنوية للأندية التي ينظمها FIFA، والتي ستقام بنظام جديد تتخلله منافسات قائمة بذاتها تشمل مواجهات بين أبطال مختلف الاتحادات القارية الستة. ومن المقرر أن تنطلق نسخة 2024 من بطولة كأس القارات للأندية FIFA™ بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول على أن تنتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول، حيث ستشهد إجراء خمس مباريات، على أن تقام أولى المواجهتين في بلدَي الفريقين المضيفَين، بينما تقام الثلاث المتبقية في قطر. فاعتباراً من نسخة 2024، ستتاح لأكثر من فريق واحد في كل نسخة فرصة اللعب على أرضه للمرة الأولى في منافسة من تنظيم FIFA، علماً أن عملية تحديد الفريق المضيف تمت بناءً على تصنيف الأندية، حيث تقام كل مباراة من المباراتين الأوليين على أرض النادي الأعلى تصنيفاً من بين الناديين المتنافسين، مما يتيح لمزيد من الجماهير إمكانية رؤية أنديتهم تتبارى في إحدى بطولات FIFA أكثر من أي وقت مضى. وستجمع المباراة 1 بين نادي العين، الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024، ونادي أوكلاند سيتي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2024، حيث ستقام المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA في مدينة العين الإماراتية يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024 . وستكون المباراة 2 مسرحاً للتويج بأولى جوائز المسابقة، سيلتقي الفائز في المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA بالنادي الأهلي المصري، المتوج بدوري أبطال أفريقيا 2023-2024، حيث ستدور أحداث اللقاء بمدينة القاهرة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ليُتوج الفريق المنتصر بكأس FIFA لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ. أما المباراة 3 - التي تُسمى رسمياً ديربي الأمريكتين FIFA - فستقام يوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث ستجمع بين باتشوكا، الفائز بنسخة 2024 كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية لهذا العام - والذي ستتحدد هويته يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تاريخ إجراء نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس. وسيشهد يوم السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 إجراء مواجهة بين الفائزين في المباراتين 2 و3 للتنافس على كأس التحدي FIFA (المباراة 4) وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.