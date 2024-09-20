إحاطة مكتب مجلس FIFA بشأن كأس القارات للأندية FIFA™

ستشهد بطولة FIFA السنوية للأندية إجراء خمس مباريات في الإجمال، تتخللها منافسات قائمة بذاتها تشمل مواجهات بين أندية من مختلف الاتحادات القارية
تُقام المباراة الأولى يوم 22 سبتمبر/أيلول 2024 بين نادي العين وضيفه أوكلاند سيتي
ستُجرى المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لنهائي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
اتخذ مكتب المجلس بالإجماع عدداً من القرارات الهامة فيما يتعلق بكأس القارات للأندية FIFA™، البطولة السنوية للأندية التي ينظمها FIFA، والتي ستقام بنظام جديد تتخلله منافسات قائمة بذاتها تشمل مواجهات بين أبطال مختلف الاتحادات القارية الستة. ومن المقرر أن تنطلق نسخة 2024 من بطولة كأس القارات للأندية FIFA™ بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول على أن تنتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول، حيث ستشهد إجراء خمس مباريات، على أن تقام أولى المواجهتين في بلدَي الفريقين المضيفَين، بينما تقام الثلاث المتبقية في قطر. فاعتباراً من نسخة 2024، ستتاح لأكثر من فريق واحد في كل نسخة فرصة اللعب على أرضه للمرة الأولى في منافسة من تنظيم FIFA، علماً أن عملية تحديد الفريق المضيف تمت بناءً على تصنيف الأندية، حيث تقام كل مباراة من المباراتين الأوليين على أرض النادي الأعلى تصنيفاً من بين الناديين المتنافسين، مما يتيح لمزيد من الجماهير إمكانية رؤية أنديتهم تتبارى في إحدى بطولات FIFA أكثر من أي وقت مضى. وستجمع المباراة 1 بين نادي العين، الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024، ونادي أوكلاند سيتي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2024، حيث ستقام المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA في مدينة العين الإماراتية يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024 . وستكون المباراة 2 مسرحاً للتويج بأولى جوائز المسابقة، سيلتقي الفائز في المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA بالنادي الأهلي المصري، المتوج بدوري أبطال أفريقيا 2023-2024، حيث ستدور أحداث اللقاء بمدينة القاهرة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ليُتوج الفريق المنتصر بكأس FIFA لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ. أما المباراة 3 - التي تُسمى رسمياً ديربي الأمريكتين FIFA - فستقام يوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث ستجمع بين باتشوكا، الفائز بنسخة 2024 كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية لهذا العام - والذي ستتحدد هويته يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تاريخ إجراء نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس. وسيشهد يوم السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 إجراء مواجهة بين الفائزين في المباراتين 2 و3 للتنافس على كأس التحدي FIFA (المباراة 4) وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.
وفي النهائي (المباراة 5)، سيلتقي الفائز من كأس التحدي FIFA مع نادي ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا 2023-2024، وذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، الموافق لعيد قطر الوطني، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لنهائي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ الذي دارت رحاه بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا. الطريق إلى التتويج بعرش كأس القارات للأندية FIFA™: المباراة: 1 الاسم: المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA التاريخ: 22 سبتمبر/أيلول 2024 الناديين: العين (الفائز بدوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024) وأوكلاند سيتي (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا لموسم 2024) المكان: العين، الإمارات العربية المتحدة المباراة: 2 الاسم: كأس FIFA لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ التاريخ: 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الناديان: الأهلي (الفائز بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024) والفائز من المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA المكان: القاهرة، مصر المباراة: 3 الاسم: ديربي الأمريكتين FIFA التاريخ: 11 ديسمبر/كانون الأول 2024 الناديان: الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس لموسم 2024 وباتشوكا (الفائز بدوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المكان: الدوحة، قطر المباراة: 4 الاسم: كأس التحدي FIFA التاريخ: 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 الناديين: الفائز بالمباراة 3 والفائز بالمباراة 2 المكان: الدوحة، قطر المباراة: 5 الاسم: كأس القارات للأندية FIFA™ التاريخ: 18 ديسمبر/كانون الأول 2024 الناديين: ريال مدريد (الفائز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024) والفائز بكأس التحدي FIFA المكان: الدوحة، قطر