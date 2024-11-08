برنامج FIFA للمهارات الرقمية يحتفل بالذكرى الثانية مع تكريم أفضل الاتحادات الأعضاء

تم إطلاق برنامج FIFA للمهارات الرقمية في يناير 2023 بهدف تطوير خبرات الاتحادات الأعضاء

تم تكريم الاتحادات الأعضاء الأذربيجانية والمصرية والإندونيسية والسلفادورية كأفضل المشاركين في عام 2024

مديرة FIFA شارلوت بور إن البرنامج "أصبح مركزاً عالمياً لتطوير المهارات التسويقية والتجارية لكرة القدم".

احتفالاً بمرور عامين من التأثير التحويلي، أعلن FIFA عن جوائز خاصة للاتحادات الأعضاء الأكثر مشاركة في برنامج المهارات الرقمية، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية له في 7 نوفمبر.

وتم تكريم هذا العام اتحادات كرة القدم الأذربيجانية (AFFA)، والاتحاد المصري لكرة القدم (EFA)، والاتحاد الإندونيسي لكرة القدم (PSSI)، والاتحاد السلفادوري لكرة القدم (FESFUT) كأفضل المشاركين، مما حصل على فرصة فريدة للتوسع في خبرتهم الرقمية. وسيستضيف الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم (RBFA) ممثلين عن هذه الاتحادات في توبيز ببلجيكا العام المقبل للحصول على تجربة غنية لتبادل المعرفة.

بدعم من FIFA+، حقق برنامج المهارات الرقمية إنجازات مهمة منذ بدايته، مما أدى إلى إنشاء مجتمع عالمي مخصص لتعزيز مشاركة المشجعين والنجاح التجاري من خلال التحول الرقمي. يقدم البرنامج دورات تعليمية إلكترونية وتدريبات حول موضوعات مثل إنشاء خطة تسويق رقمية، ومشاركة المشجعين، والألعاب، وأساسيات الإنتاج المباشر، والتسويق لكرة القدم النسائية، وبناء برنامج مشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاعبين، وصياغة حزمة رعاية رابحة، وتحسين المشاركة على منصات TikTok وMETA، وتحليلات البيانات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تسويق كرة القدم.

وقالت شارلوت بور، مديرة FIFA+، في معرض تسليط الضوء على النمو السريع للبرنامج "مع مشاركة 175 اتحادًا عضوًا، وأكثر من 1511 متعلمًا مشاركًا، وحوالي 4000 ساعة تعليمية مسجلة على المنصة، أصبح برنامج FIFA للمهارات الرقمية مركزًا عالميًا لتطوير المهارات التسويقية والتجارية لكرة القدم. يسعدنا أن نرى الاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم تتبنى التكنولوجيا الرقمية.

وأضاف مانو ليروي، مدير التسويق والاتصالات في FIFA "إننا نتطلع إلى استراتيجيات جديدة لإشراك المشجعين ودفع النمو، ونحن متحمسون لدعمهم وهم يواصلون الابتكار والقيادة في هذا العصر الرقمي. كانت المشاركة في برنامج FIFA للمهارات الرقمية تجربة مجزية لـ RBFA. لقد كان ملهماً لمشاركة خبراتنا والتعلم من الرؤى الغنية التي قدمتها دراسات الحالة المتنوعة والمتحدثين الخبراء". الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم (RBFA).

"نحن نتطلع إلى الترحيب بالفائزين بالجوائز للحصول على تجربة هادفة لتبادل المعرفة. نحن ملتزمون بدفع حدود التسويق الرقمي لإبقاء كرة القدم ذات صلة بالعصر الحديث."

بالإضافة إلى منصة التعلم الإلكتروني، يقوم برنامج المهارات الرقمية بجلب كبار خبراء الصناعة ومشغلي منصات التواصل الاجتماعي مباشرة إلى المجتمع من خلال جلسات افتراضية مباشرة. يقدم خبراء من منصات مثل TikTok وMETA، إلى جانب دراسات الحالة الشهرية التي تشاركها الاتحادات الأعضاء المشاركة، للمشاركين رؤى عملية في الوقت الفعلي لإلهام وتعزيز استراتيجياتهم الرقمية.

وقال ناكاوسي فيدوس من الاتحاد الأوغندي لكرة القدم: "لقد كانت تجربة غنية. ومن خلال هذه الدورة، اكتسبت رؤى حول الممارسات المبتكرة من الاتحادات الأخرى، وأنا متحمس لتطبيقها لدفع نموي وتطوري الشخصي". "إن المهارات والمعرفة التي اكتسبتها ستساعدني في إحداث تأثير إيجابي على جمعيتي."