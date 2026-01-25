Un mois au féminin : janvier 2026

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin aux associations membres

Des activités dans de nombreux programmes de développement de la FIFA

Une activité variée dans plusieurs régions du monde et des tournois FIFA importants pour le football féminin

La FIFA travaille d'arrache-pied dans le monde entier pour atteindre l'objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux repose sur 13 programmes de développement, et les 211 associations membres de la FIFA peuvent toutes solliciter le soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

En 2025, la FIFA a renouvelé et étendu son Programme de développement du football féminin, contribuant ainsi à dynamiser davantage ce sport. Plus d'informations sont disponibles ici .

Inside FIFA se penche sur quelques-unes des initiatives récentes significatives qui continuent de développer l'influence du football féminin à l'échelle mondiale.

Bolivie

La Bolivie poursuit activement son développement du football féminin et continue de bénéficier du soutien de la FIFA à travers son programme de développement des ligues . Le dernier projet en date a permis d'organiser un tournoi national des moins de 19 ans à Cochabamba. La Fédération bolivienne de football (FBF) souhaite ainsi renforcer ses équipes nationales des moins de 20 ans et seniors.

Le tournoi des moins de 19 ans fait suite à la toute première ligue nationale féminine de jeunes, organisée l'an dernier et qui a réuni des équipes de moins de 16 ans de toutes les régions du pays. Ce tournoi a été complété par une campagne de promotion du football féminin visant à inciter les jeunes à découvrir ce sport.

Monténégro

La Fédération de football du Monténégro (FSCG) a mené à bien son programme de développement des talents via le programme de développement des ligues de la FIFA avec le lancement de la première ligue nationale féminine U-16.

Jadranka Pavičević, responsable du football féminin à la FSCG, a déclaré : « Ce championnat a comblé l'écart entre nos jeunes filles et le championnat senior, et apporte une aide précieuse pour maintenir nos filles dans le jeu et leur donner une excellente opportunité de jouer contre leurs contemporaines. »

Bhoutan

Le Bhoutan a connu une période d'activité intense de part et d'autre du Nouvel An. La toute première campagne de football féminin FIFA dans l'est du Bhoutan a rencontré un vif succès à Mongar. Destiné aux filles de 6 à 16 ans, ce programme de deux jours a bénéficié d'un large soutien et vise à initier les jeunes au football dans un environnement inclusif et valorisant.

La Fédération de football du Bhoutan (BFF) a ensuite organisé à Thimphou un atelier de trois jours de grande envergure sur le renforcement des capacités des administrateurs . Cet atelier, qui a connu une forte participation, marque une étape importante dans la professionnalisation de la gestion du football au sein du royaume himalayen.

Laos

En complément des nombreuses campagnes de la FIFA pour le football féminin menées ces dernières années et de la création du premier championnat féminin laotien, la Fédération laotienne de football (LFF) a organisé un atelier de renforcement des capacités à destination des administratrices . Cet atelier, auquel a participé Kanya Keomany, membre du Conseil de la FIFA et vice-présidente de la LFF, s'est tenu à Vientiane, la capitale. Il visait à autonomiser et à inspirer les femmes dirigeantes œuvrant dans l'administration du football, au niveau fédéral, régional et des clubs.

« C’est la première fois qu’un atelier de renforcement des capacités de ce type est organisé pour le football féminin. Une structure administrative a été mise en place au Laos. Nous sommes convaincus qu’une administration efficace est essentielle au développement du football féminin à tous les niveaux, des clubs amateurs aux scènes nationale et internationale », a déclaré Mme Keomany.

Pologne

La Pologne traverse une période historique pour le football féminin et la Fédération polonaise de football (PZPN) s'attache à saisir pleinement cette opportunité et à consolider cette dynamique. L'année dernière, dans le cadre de la Campagne de la FIFA pour le football féminin , la PZPN a organisé de nombreux festivals pendant plusieurs mois . Près de 5 000 jeunes joueuses ont participé à ce projet, qui visait à accroître la visibilité du football féminin, à encourager les parents à inscrire leurs filles à l'entraînement et à soutenir le recrutement dans les clubs amateurs.

La Pologne accueillera la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™, en septembre – son premier tournoi féminin de la FIFA – après avoir organisé avec succès la compétition masculine il y a sept ans. Ces événements de football féminin font suite aux débuts historiques de la Pologne à l'UEFA Women's EURO l'année dernière et à sa première qualification pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2024.

Liban

La Fédération libanaise de football (FLFA) a mis en place un programme de développement de la ligue avec le soutien de la FIFA. Quelque 350 joueurs, des catégories U19 aux seniors, ont participé à ce programme dans les villes de Beyrouth, Jounieh, Tripoli et Tyr.

La FLFA axe son action sur un programme visant à développer le football féminin grâce à une nouvelle structure professionnelle qui crée un environnement compétitif et solidaire. Cette structure encourage également les clubs masculins à investir, à attirer des partenaires de diffusion et à développer des opportunités commerciales.

« Le football a donné une voix aux femmes libanaises. Notre responsabilité est de la protéger, de la développer et de laisser leur talent s'exprimer plus fort que toute limite », a déclaré Wael Gharzeddine, responsable technique de l'équipe féminine de la FLFA.

Inde

L'Inde a conclu une année chargée en développement et en succès sur le terrain, avec la promotion de deux entraîneuses au plus haut niveau grâce à la bourse de formation des entraîneurs de la FIFA (individuelle) . Rutuja Gunwant et Sudha Rani ont validé avec succès leur diplôme AFC A d'entraîneur en janvier, contribuant ainsi à l'essor du corps des entraîneuses indiennes qualifiées et formées.

Cette initiative fait suite à l'organisation par l'Inde de plusieurs festivals en 2025 dans le cadre de la Campagne de la FIFA pour le football féminin, ainsi que d'un atelier de renforcement des capacités pour les administrateurs. Sur le terrain, l'Inde s'est qualifiée pour la première fois au cours d'un même cycle pour les trois compétitions de l'AFC.

Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™

La première édition historique de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™ s'est conclue en apothéose dimanche à Londres. Le stade de Brentford a accueilli les demi-finales, où le SC Corinthians (Brésil) a éliminé le Gotham FC, champion de la Concacaf, sur le score serré de 1-0, avant qu'Arsenal Women FC ne s'impose face à l'ASFAR (Maroc) six buts à zéro.

« J'ai rejoint Corinthians en 2018 et j'attendais ce moment depuis longtemps », a déclaré la buteuse de Corinthians, Gabi Zanotti. « Mais je tiens à souligner le travail collectif que nous avons accompli aujourd’hui. Il n’y a rien d’individuel là-dedans, c’est toujours un effort d'équipe. »

Le nouveau design attrayant Le trophée , orné de six cartes représentant chacune une confédération, sera remis à l'Arsenal Stadium lors du couronnement des premières championnes intercontinentales de clubs féminins. L'organisation sportive féminine internationale Kynisca a récemment été désignée partenaire principal de ce tournoi historique.

Les fans peuvent entrer dans l'histoire en achetant des billets sur FIFA.com/tickets. Les matchs seront diffusés gratuitement en streaming et sur les chaînes locales .

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, semble plus proche que jamais suite à la révélation de son emblème, de son slogan et de son identité sonore . Le lancement a eu lieu à Copacabana, à Rio de Janeiro, et cet événement spectaculaire a marqué une étape décisive sur la route de la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ organisée en Amérique du Sud.

En présence d'une pléiade de stars du football brésilien, l'événement a dévoilé une identité visuelle résolument brésilienne pour l'emblème du tournoi, le slogan GO EPIC™ et une identité sonore unique, promettant un tournoi mémorable.

Brazil goes epic as powerful FIFA Women’s World Cup 2027™ brand is unveiled 02:27

« Le Brésil vit au rythme du football, et l'enthousiasme est palpable à l'idée d'accueillir le monde et d'organiser un événement historique. On ressent aussi quelque chose d'encore plus fort, car ce pays est pleinement engagé à faire de cet événement un tournant décisif pour le football féminin », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

« La marque officielle reflète la vision que nous partageons avec nos hôtes : une Coupe du Monde Féminine de la FIFA joyeuse, marquante et authentiquement brésilienne ! »

FIFA Series

En janvier, l'instance dirigeante du football mondial a fait une autre annonce majeure : les FIFA Series™ accueilleront désormais des sélection féminines. Lancée en 2024, les FIFA Series participeront désormais au développement du football féminin, sur et en dehors du terrain, conformément à l'Objectif 7 des Objectifs stratégiques de la FIFA pour le football mondial : 2023-2027.

La composition confirmée prévoit que le Brésil, pays hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, accueillera un groupe diversifié de joueuses aux parcours footballistiques et culturels variés lorsque le Canada, la République de Corée et la Zambie viendront disputer des matchs en avril.