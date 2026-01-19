Le somptueux trophée de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA dévoilé à Londres

Le nouveau trophée tant convoité a été présenté aux élèves d’une école en Angleterre, pays hôte de la phase finale de la compétition

Le trophée a été dévoilé par Alex Scott MBE (membre de l’Ordre de l’Empire britannique), ancienne joueuse des Lionesses et star d’Arsenal. Elle était accompagnée de Jill Ellis, directrice du football de la FIFA

Les toutes premières championnes intercontinentales de football féminin interclubs seront sacrées à Londres le dimanche 1er février

Les quatre équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ connaissent désormais l’enjeu ultime. Le nouveau trophée, dévoilé aujourd’hui, sera brandi par les vainqueures de la première compétition intercontinentale de football féminin interclubs organisée par la FIFA.

Ce moment historique a été partagé avec un public privilégié. Les élèves d’une école située près du Brentford Stadium, qui accueillera les demi-finales le mercredi 28 janvier, ont pu être les premiers à découvrir le trophée tant convoité. La cérémonie a été conduite par deux figures inspirantes pour la nouvelle génération de passionnés de football féminin : l’ancienne internationale anglaise et légende d’Arsenal Alex Scott, accompagnée de Jill Ellis, actuelle directrice du football de la FIFA et double lauréate de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en tant que sélectionneuse.

« Ce fut un réel plaisir de passer du temps avec les enfants et de voir leur enthousiasme en découvrant le trophée de près. J’ai hâte de les retrouver dans le stade dans quelques jours », a déclaré Jill Ellis.

« En tant qu’ancienne sélectionneuse, je suis convaincue qu’on doit saisir chaque occasion d’impliquer les jeunes et de partager les valeurs et la magie de notre sport. Cette nouvelle compétition exceptionnelle est vouée à inspirer une nouvelle génération de supporters passionnés de football féminin, filles et garçons confondus, mais aussi à soutenir l’évolution et la croissance continues de ce sport. » Alex Scott, ambassadrice de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™, a également salué l’événement : « C’est incroyable de voir cette toute première édition qui verra s’affronter des championnes de tous les continents sur la scène mondiale prendre vie ici, à Londres. »

« Ayant consacré ma vie au football, je sais à quel point ces moments sont importants. Le niveau de jeu sera exceptionnel et j’espère que ça inspirera la prochaine génération à rêver encore plus grand. C’est un moment fondateur pour le football féminin de club et je suis fière que Londres en soit l’épicentre. »

Au cours de l’événement, les enfants ont reçu des produits officiels de la compétition, ont participé à une séance de questions-réponses avec Jill Ellis et Alex Scott, et ont pu approcher le trophée. La semaine prochaine, ils assisteront à l’une des demi-finales au Brentford Stadium,prévues le mercredi 28 janvier. Les supporters pourront assister à deux rencontres de très haut niveau. La première opposera les championnes de la Concacaf, le Gotham FC (États-Unis), à l’équipe sacrée lors de la dernière CONMEBOL Libertadores Femenina, le SC Corinthians (Brésil), à 12 h 30 GMT (13 h 30 CET). Cette affiche sera suivie d’un duel très attendu entre les tenantes de la Ligue des champions féminine de l’UEFA, Arsenal Women FC (Angleterre), et l’AS FAR (Maroc), vainqueure de la Ligue des champions féminine de la CAF, à 18 h GMT (19 h CET).

Le dimanche 1er février, la compétition se déplacera à l’Arsenal Stadium, où seront sacrées les premières championnes intercontinentales de football féminin interclubs. Le stade accueillera le match pour la troisième place à 14 h 45 GMT (15 h 45 CET), puis la finale à 18 h 00 GMT (19 h 00 CET), concluant en apothéose cette première édition de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA.

La compétition se veut un véritable catalyseur pour l’avenir du football féminin à l’échelle mondiale, renforçant sa visibilité et son rayonnement international pour la prochaine génération d’athlètes de haut niveau.

À propos du trophée

Le trophée de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA a été conçu pour incarner les valeurs fondamentales de la compétition : l’unité mondiale et l’excellence du football féminin de club.

Il est composé de six cartes, représentant l’emplacement de chaque nation participante, disposées autour d’un emblème central, reflétant à la fois la portée mondiale du football féminin de club et l’importance internationale de la compétition. Élégant et réalisé à partir de matériaux haut de gamme, ce trophée est un symbole de prestige et d’accomplissement.