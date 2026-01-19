Quarante-huit sélections, représentant près d’un quart des associations membres de la FIFA et issues des six confédérations, prendront part à la compétition

Onze associations membres de la FIFA accueilleront les rencontres de 12 groupes, impliquant aussi bien des équipes nationales masculines et féminines

Tous les matchs seront diffusés dans le monde entier, offrant aux supporters un accès élargi et renforçant la visibilité des sélections en lice

La FIFA a confirmé la liste complète des pays hôtes ainsi que la composition des groupes des FIFA Series 2026™, marquant une étape majeure dans le développement de cette initiative au service des équipes nationales masculines et féminines.

À la suite de l’annonce, en novembre 2025, de l’élargissement du format, les FIFA Series 2026 réuniront 48 sélections, réparties en 12 groupes de quatre, qui s’affronteront lors des fenêtres internationales de mars et d’avril. En réunissant 48 équipes, soit environ 25% des 211 associations membres de la FIFA, les FIFA Series mobiliseront près d’un quart de la communauté mondiale du football.

Onze associations membres de la FIFA accueilleront les rencontres des 12 groupes de la compétition, dont deux groupes au Rwanda. Les FIFA Series 2026™ compteront neuf groupes masculins et trois groupes féminins. Les six confédérations de la FIFA seront représentées, soulignant ainsi la dimension véritablement mondiale de cette initiative.

Les rencontres des groupes masculins auront lieu en Azerbaïdjan, en Australie, en Indonésie, au Kazakhstan, en Nouvelle-Zélande, en Ouzbékistan, à Porto Rico et au Rwanda. Les rencontres féminines se dérouleront au Brésil, en Côte d’Ivoire et en Thaïlande.

La FIFA annonce la liste des participants aux FIFA Series 2026™ Previous 01 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 02 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 03 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 04 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 05 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 06 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 07 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 08 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 09 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 10 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 11 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 12 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ Next

Tous les matchs des FIFA Series 2026 seront diffusés à l’échelle mondiale, offrant une visibilité internationale aux équipes engagées et un accès élargi aux supporters.

Les FIFA Series 2026 réunissent des sélections plus ou moins aguerries sur la scène internationale et confirment la vocation de cette initiative à accompagner le développement du football au sein des équipes nationales. Chez les hommes, les équipes participantes couvrent l’ensemble du spectre du Classement mondial FIFA/Coca-Cola, avec des sélections bien classées telles que l’Australie (26e) ainsi que des nations émergentes comme les Îles Vierges américaines (207e). Chez les femmes, les équipes engagées vont du Brésil (7e du classement mondial) aux Îles Turks-et-Caicos (194e). Cette diversité reflète l’engagement de la FIFA à proposer des rencontres internationales pertinentes aux différentes sélections, quel que soit leur niveau de développement.

Cinq équipes nationales masculines déjà qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ seront notamment engagées dans les FIFA Series 2026 – l’Australie, le Cap-Vert, Curaçao, la Nouvelle-Zélande et l’Ouzbékistan –, ce qui souligne la portée sportive de cette initiative, en complément de sa vocation de développement.

Les FIFA Series contribuent également au développement du football en dehors des terrains. Les associations membres hôtes et participantes acquièrent une expérience concrète en matière d’organisation d’événements, de planification opérationnelle, de développement de l’arbitrage et de gestion des compétitions, dans des conditions comparables à celles des grandes compétitions internationales, ce qui renforce leurs capacités dans de multiples domaines fonctionnels.

Cette compétition s’inscrit dans le cadre des Objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial. Elles offrent aux équipes nationales la possibilité d’affronter des sélections d’autres confédérations sans alourdir le calendrier international et contribuent au développement technique, au renforcement organisationnel et aux échanges à l’échelle mondiale.

Groupes masculins

Australie (AFC)

Australie (pays hôte)

Cameroun

RP Chine

Curaçao

Azerbaïdjan (UEFA)

Azerbaïdjan (pays hôte)

Oman

Sierra Leone

Sainte-Lucie

Indonésie (AFC)

Bulgarie

Indonésie (pays hôte)

Îles Salomon

Saint-Kitts-et-Nevis

Kazakhstan (UEFA)

Comores

Kazakhstan (pays hôte)

Koweït

Namibie

Nouvelle-Zélande (OFC)

Cap-Vert

Chili

Finlande

Nouvelle-Zélande (pays hôte)

Porto Rico (Concacaf)

Samoa américaines

Guam

Porto Rico (pays hôte)

Îles Vierges américaines

Rwanda (CAF) – Groupe A

Estonie

Grenade

Kenya

Rwanda (pays hôte)

Rwanda (CAF) – Groupe B

Aruba

Liechtenstein

Macao

Tanzanie

Ouzbékistan (AFC)

Gabon

Trinité-et-Tobago

Ouzbékistan (pays hôte)

Venezuela

Groupes féminins

Brésil (CONMEBOL)

Brésil (pays hôte)

Canada

République de Corée

Zambie

Côte d’Ivoire (CAF)

Côte d’Ivoire (pays hôte)

Mauritanie

Pakistan

Turks-et-Caicos

Thaïlande (AFC)

RD Congo

Népal

Équipe de l’OFC

Thaïlande (pays hôte)