 La FIFA confirme l’élargissement des FIFA Series™ pour les équipes nationales masculines et féminines

La deuxième édition s’appuie sur le succès de celle pilote, qui a réuni des équipes nationales de différentes confédérations en 2024

La FIFA entend accroître la participation et inclure les équipes nationales féminines

Cette initiative va dans le sens des Objectifs stratégiques 2023-2027 de la FIFA pour un football mondial en offrant des opportunités de disputer des rencontres internationales à enjeu

La FIFA a confirmé que les FIFA Series 2026™ se tiendraient lors de la fenêtre internationale de mars et avril prochains, offrant aux équipes nationales de différents continents une occasion unique de s’affronter au-delà des frontières de leur confédération.

S’appuyant sur le succès de l’édition pilote organisée en mars 2024, les FIFA Series 2026 seront la première véritable édition grandeur nature. Un plus grand nombre d’associations membres participantes et de pays hôtes seront ainsi impliqués, tandis qu’un pendant réservé aux équipes nationales féminines sera mis en place pour la première fois. Le nouveau format vise à permettre la tenue d’un plus grand nombre de matches internationaux à enjeu et à contribuer plus directement au développement du football.

Par ailleurs, les FIFA Series™ s’inscrivent dans la droite ligne des Objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial, lesquels cherchent à offrir davantage d’opportunités pour favoriser l’équilibre compétitif, le développement technique et les échanges intercontinentaux. Grâce à ce format, les équipes nationales qui n’affrontent que rarement des adversaires d’autres continents auront désormais la possibilité de le faire.

« Le but des FIFA Series est simple : libérer le potentiel de développement des joueurs, des joueuses, des entraîneurs et des supporters, tout en promouvant l’universalité et la diversité du football par le biais de matches à enjeu. L’édition 2026 permettra d’aller encore plus loin dans cette direction, aussi bien pour le football masculin que féminin », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « En réunissant des nations dans un cadre compétitif, les FIFA Series permettent de faire grandir le football à tous les niveaux, tant à l’échelle locale qu’internationale. »

L’intérêt pour la compétition ne cesse de se développer partout dans le monde, comme le démontre le fait qu’un nombre croissant de pays souhaitent accueillir des rencontres. La FIFA est ainsi déjà en mesure d’annoncer la structure générale de la compétition.

Si des discussions sont encore en cours avec d’autres associations membres de la FIFA, il a été établi que des matches de l’édition masculine des FIFA Series se tiendront en Australie, en Azerbaïdjan, en Indonésie, au Kazakhstan, à Maurice, en Nouvelle-Zélande, à Porto Rico, au Rwanda et en Ouzbékistan.

Pour ce qui est de l’édition féminine des FIFA Series, trois pays ont déjà fait part de leur souhait d’accueillir des matches : le Brésil, la Côte d’Ivoire et la Thaïlande. La liste complète sera dévoilée début 2026.

Chaque groupe réunira des équipes nationales de confédérations différentes qui s’affronteront dans le cadre de rencontres amicales, l’objectif étant d’encourager les interactions footballistiques sans ajouter de matches au calendrier international.

En permettant à des équipes de régions diverses de jouer les unes contre les autres, les FIFA Series contribuent à améliorer des aspects dépassant le cadre du terrain :

développement technique grâce à la découverte de nouveaux styles de jeu et d’identités tactiques ;

opportunités commerciales grâce à une visibilité accrue pour les nations émergentes et à la découverte de marchés inexploités dans de nouveaux lieux ;

échanges culturels facilités par une passion commune pour le football, qui favorisent ensuite les relations internationales.