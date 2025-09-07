Les villes hôtes et la marque officielle dévoilées à un an du coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™

Bielsko-Biała, Katowice, Łódź et Sosnowiec accueilleront les matches de la compétition

La marque célèbre la croissance du football féminin et l’émergence de joueuses prometteuses

Au total, 24 des meilleures sélections féminines U-20 seront réunies en Pologne du 5 au 27 septembre 2026

Un jalon important a été posé aujourd’hui en vue de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™, avec la divulgation des villes hôtes et la présentation de la marque officielle de la compétition.

La double annonce s’est faite à Chorzów dans le cadre d’une cérémonie spéciale organisée à un an jour pour jour du coup d’envoi.

Des représentants des autorités locales et de la FIFA étaient présents pour l’occasion et en ont profité pour réaffirmer leur volonté de poursuivre leur étroite coopération afin de garantir une compétition de qualité autant pour les joueuses que pour le public.

« Le football féminin connaît une croissance extraordinaire et des compétitions comme la Coupe du Monde Féminine U-20 jouent un rôle crucial dans l’accélération du développement de notre sport », a déclaré Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA. « Les Coupes du Monde de jeunes permettent aux stars de demain de faire leurs premiers pas sur la scène planétaire, d’inspirer d’autres personnes, de montrer de quoi elles sont capables et de commencer à écrire leur histoire. En 2026, en Pologne, le monde découvrira toute une génération de jeunes joueuses, qui deviendront les visages du football féminin. »

La prochaine édition de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ mettra aux prises 24 des meilleures sélections de la planète du 5 au 27 septembre. Les matches se dérouleront à Bielsko-Biała, Katowice, Łódź et Sosnowiec, toutes retenues pour la qualité des leurs infrastructures et leur vitalité. De son côté, la marque reflète la croissance du football féminin et célèbre l’émergence des talents qui feront rêver le public dans le cadre de cet événement tant attendu.

Marek Doliński, directeur de la compétition au sein du Comité Organisateur Local, s’est exprimé lors de la cérémonie : « La présentation des villes hôtes et de la marque constituent deux étapes importantes en amont de cette compétition qui s’annonce exceptionnelle. C’est un privilège pour notre pays d’accueillir un nouvel événement de la FIFA, après avoir organisé la Coupe du Monde U-20 en 2019. Nous avons hâte de voir les meilleures jeunes joueuses du monde briller sur nos terrains et de proposer un rendez-vous qui inspirera les supporters de toute la Pologne et d’ailleurs. »

La Coupe du Monde Féminine U-20 2026 sera la 12e édition de la compétition biennale. L’Allemagne, les États-Unis et la RDP Corée – tenante du titre – ont été sacrées à trois reprises. Près d’un quart de siècle après le lancement de l’épreuve, en 2002, celle-ci s’affirme comme une étape toujours plus capitale dans le développement du football féminin.

Si le coup d’envoi sera donné dans 12 mois, les personnes souhaitant recevoir des informations sur la billetterie peuvent d’ores et déjà manifester leur intérêt sur fifa.com/tickets.

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™ : villes hôtes et stades

Bielsko-Biała Son mélange unique de paysages montagneux, d’architecture raffinée et de richesse culturelle font de Bielsko-Biała une destination idéale pour les supporters. Son stade a par ailleurs accueilli des matches de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ en 2019.

Katowice Métropole alliant importance historique et design contemporain, Katowice a accueilli de nombreux événements internationaux. En outre, plusieurs concerts mémorables ainsi que des compétitions sportives et des manifestations d’eSport de premier plan se sont tenus à la Spodek Arena.

Łódź Ville au passé industriel, Łódź a su se réinventer pour s’imposer comme un pôle créatif et culturel rayonnant. Hôte de la finale de la Coupe du Monde U-20 en 2019, elle abrite également le ŁKS Stadium, inauguré il y a quelques années seulement.