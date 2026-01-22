Kynisca désignée Presenting Partner de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™

La FIFA s’associe à Kynisca en vue de multiplier les opportunités destinées au football féminin interclubs partout dans le monde

Fondée par Michele Kang, cette organisation pionnière sera de la partie à Londres dans le cadre de la phase finale de la compétition

Les demi-finales auront lieu le mercredi 28 janvier tandis que le match pour la troisième place et la finale se dérouleront le dimanche 1er février

Organisation internationale pionnière dans le domaine du sport féminin, Kynisca a été désignée aujourd’hui Presenting Partner (partenaire principal) de la première édition de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™.

Ce partenariat entre la nouvelle compétition interclubs et Michele Kang, entrepreneuse visionnaire fortement impliquée dans le développement du football féminin, vise à créer de nouvelles opportunités pour le football féminin de clubs et augmenter la visibilité des footballeuses de demain partout dans le monde.

Fondée en 2024, Kynisca transforme le football féminin et démontre la viabilité commerciale de la discipline ainsi que ses retombées culturelles à l’échelle mondiale grâce à des investissements sans précédent, à son engagement en faveur de la santé des sportives et à ses programmes de développement pour les jeunes. Pareillement, la Coupe des Champions Féminine est une épreuve inédite qui marque le début d’une nouvelle ère pour le football féminin interclubs, puisqu’elle offre aux vainqueurs des compétitions continentales la possibilité de s’affronter sur la scène mondiale.

Les demi-finales de cette édition inaugurale auront lieu au Brentford Stadium le mercredi 28 janvier. Elles seront suivies du match pour la troisième place et de la finale, programmés le dimanche 1er février à l’Arsenal Stadium. Une nouvelle étape importante s’ouvre ainsi dans le calendrier international du football féminin de clubs.

« Le lancement de la Coupe des Champions Féminine représente une avancée majeure pour le football féminin interclubs à l’échelle mondiale. Ce partenariat avec Kynisca souligne notre engagement commun et indéfectible à créer des opportunités de voir les plus grandes joueuses à l’œuvre. La FIFA tient à remercier Michele Kang, véritable pionnière du football féminin, pour son soutien à cette compétition qui promet de faire bouger les lignes », a déclaré Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA.

Kynisca interviendra à des moments clés de la compétition et de la phase finale grâce à sa stratégie de marque et à son narratif. Cela contribuera à améliorer la visibilité de l’événement et des joueuses, mais également à favoriser la croissance commerciale à long terme du football féminin ainsi que son ancrage culturel.

Propriétaire de Kynisca, Michele Kang a ajouté : « La première édition de la Coupe des Champions Féminines constitue un moment charnière pour le football féminin. Le partenariat conclu avec la FIFA dans le cadre de cette compétition historique reflète la conviction de Kynisca concernant la portée, le potentiel et le pouvoir d’attraction du football féminin partout dans le monde. Nous sommes fiers de soutenir une compétition qui placera la barre encore plus haut en matière d’excellence et d’ambition. »

Les supporters sont invités à réserver leurs places et à venir assister aux rencontres décisives de la toute première compétition intercontinentale de football féminin interclubs.