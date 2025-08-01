Un mois au féminin : août 2025

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin à ses associations membres

Un mois d’août chargé en activités de développement avec des projets sur plusieurs continents

Découvrez quelques-uns des récents travaux de développement menés dans différentes régions du monde

La FIFA travaille d'arrache-pied dans le monde entier pour contribuer à atteindre un objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux est soutenu par 13 programmes de développement auprès des 211 associations membres de la FIFA éligibles au soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

La FIFA a récemment renouvelé et élargi son programme de développement féminin pour donner un nouvel élan à la discipline. Des informations supplémentaires sont disponibles ici.

Inside FIFA examine quelques-unes des activités récentes importantes qui ont contribué à renforcer l'empreinte du football féminin à l'échelle mondiale.

Zimbabwe

La Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) a réaffirmé son ambition de placer le football féminin au centre de son projet d’avenir, à mesure que sa Stratégie pour le football féminin se concrétise. Le Zimbabwe compte parmi les premiers pays d’Afrique à s’être doté d’une équipe nationale féminine, une équipe nationale féminine ayant été constituée dès 1991.

Aujourd’hui, la ZIFA multiplie les initiatives : après une année 2024 déjà bien remplie, elle a récemment organisé de nouvelles activités dans le cadre du programme Football for Schools (F4S). Par ailleurs, des travaux de rénovations, appuyées par le programme Forward de la FIFA, ont récemment démarré au ZIFA Village, à Mount Hampden.

En pleine phase de préparation de sa première stratégie nationale pour le football féminin, la ZIFA a mené une série de consultations avec les parties prenantes. Lancées à Harare, la capitale, elles se sont poursuivies à Gweru, Bulawayo et Masvingo. Considérée comme une étape clé pour transformer le football féminin au Zimbabwe, cette stratégie devrait être officiellement dévoilée en septembre.

« Le football féminin n’est pas seulement une priorité, il est au cœur de la vision de la ZIFA pour l’avenir. Dans les hautes instance de la ZIFA, nous soutenons pleinement ce plan, convaincus qu’il mènera à un football féminin structuré, durable et véritablement émancipateur », a déclaré Nqobile Magwizi, présidente de la ZIFA.

Honduras

La Fédération hondurienne de football (FFH) redouble d’efforts pour dynamiser le football féminin. Au cours du mois dernier, avec le soutien technique et stratégique des programmes FIFA, elle a mené des actions inscrites dans le cadre sa Stratégie pour le football féminin, de sa campagne de promotion dédiée et de son programme de développement des ligues.

Dans le cadre de sa Stratégie pour le football féminin, la FFH a tracé une feuille de route ambitieuse pour renforcer la discipline, avec une vision sur trois ans et une présentation officielle prévue en janvier 2026. Un workshop organisé à Tegucigalpa, la capitale, a réuni de nombreux acteurs concernés autour d’un dialogue ouvert et d’un plan d'attaque commun.

La plus récente étape de la campagne de la FFH pour le football féminin s’est tenue à Cantarranas. Plus de 40 jeunes filles, âgées de 10 à 15 ans et pour beaucoup découvrant le football, ont vécu une expérience alliant exercices techniques, valeurs, jeu et esprit communautaire, avec enthousiasme et engagement. Des représentants de la FIFA ont participé à un séminaire organisé dans le cadre du projet de développement des ligues. Des dirigeants de clubs U-13, U-15, U-17 et U-20 étaient également présents à ce rendez-vous stratégique.

Macao

Une page d’histoire a été écrite à Macao le 2 août avec le lancement de "sa" Stratégie pour le football féminin. Il s’agissait de la toute première initiative consacrée au développement du football féminin - financée par la FIFA - dans la région. L’évènement, qui a réuni plus de 100 participants, a permis de dresser un état des lieux du football féminin à Macao. Les bases pour le développement de la discipline ont été posées.

La Fédération macanaise de Football (AMF) prévoit d'élaborer de nouveaux projets pour renforcer et faire progresser le football féminin dans la région. « Nous remercions la FIFA pour son soutien au développement du football féminin. Grâce à son soutien, nous sommes convaincus que le football féminin à Macao continuera de se développer », a déclaré l’association.

Rwanda

La Fédération rwandaise de football (FERWAFA) poursuit elle aussi ses efforts pour développer son football féminin, deux évènements particuliers ayant eu lieu au cours du mois dernier. Dans le cadre de la Campagne de promotion pour le football féminin de la FIFA, la FERWAFA a insufflé un souffle nouveau dans le district de Rubavu. Ce premier évènement - le quatrième de ce type organisé dans le pays au cours des 12 derniers mois - a réuni des joueuses U-13 et U-15. Parmi les nombreux experts présents figuraient des joueuses de l’équipe nationale et des spécialistes techniques de la FIFA pour le football féminin.

« Grâce à cette opportunité d’organiser des festivals à l’échelle nationale, rendue possible par le soutien de la FIFA, nous nous engageons non seulement à promouvoir la participation, mais aussi à repérer et accompagner les talents qui façonneront l’avenir du football féminin au Rwanda », a déclaré Ancille Munyankaka, responsable du département Football Féminin au sein de la FERWAFA.

Par ailleurs, des ateliers de développement des compétences des administrateurs ont été organisés sur trois jours à Rubavu et Kigali. L’objectif : fournir aux responsables du football féminin de première Division et deuxième Division les outils nécessaires pour gérer leurs clubs de manière professionnelle et durable. Réunissant 70 participants, ces séminaires s’inscrivent dans la continuité des initiatives phares du partenariat entre la FERWAFA et la FIFA, comprenant l’élaboration du Rwanda Women’s Football Strategic Plan (Plan Stratégique du Football féminin au Rwanda), l’introduction des réglementations de licence de club pour les équipes féminines et la poursuite des campagnes nationales au soutien du football féminin.

« Cet atelier est le parfait exemple de ce qui se produit lorsque l’objectif rencontre la collaboration. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre la gestion, mais de stimuler le leadership. Ce n’est pas simplement un atelier : c’est une déclaration d’intention, un engagement ferme pour élever le football féminin avec intégrité et vision à long terme », a déclaré Munyankaka.

Afrique du Sud

La Campagne de promotion pour le football féminin de la FIFA bat son plein en Afrique du Sud. La Fédération sud-africaine de football (SAFA) a organisé à Polokwane un festival qui a connu un franc succès. L'évènement coïncidait avec la Journée nationale de la Femme.

Le festival s’inscrit dans la stratégie à long terme de la SAFA, laquelle vise rééquilibrer le paysage footballistique en impliquant davantage les jeunes filles, en particulier celles issues de communautés défavorisées ou marginalisées.

Plus de 100 adolescentes ont participé au festival, conçu pour promouvoir le football, encourager l’inclusion et repérer les talents émergents. L’événement a également comporté un atelier sur la protection et la prévention en faveur des joueuses, auquel 30 entraîneurs locaux ont pris part.

« Le nom de notre campagne - ‘SAFA/FIFA Women’s Football Campaign’ - reflète la passion et l’engagement que nous mettons dans ce sport », a expliqué Lydia Monyepao-Yele, directrice générale de la SAFA. « Il s’agit de la joie qui naît du travail acharné à l’entraînement et de la persévérance nécessaire pour surmonter les obstacles. Nous célébrons cet engagement. Nous célébrons ce geste simple et puissant : jouer par amour du football. »

Caraïbes

La FIFA s’est associée à l’Union de Football des Caraïbes (CFU), avec le soutien de la Fédération trinidadienne de football (TTFA), pour organiser un festival de football féminin dans le cadre de la Campagne de promotion pour le football féminin de la FIFA. L’événement s’est tenu au stade Hasely Crawford à Trinité, et a rassemblé de nombreuses filles – âgées de 2 à 14 ans – prêtes à faire leurs premiers dribbles. Les jeunes participantes ont eu l’occasion de prendre part à des activités ludiques aux côtés de l’ancienne star du football féminin jamaïcain Tashana Vincent, ainsi que des joueuses trinidadiennes Kennya Cordner, Kimika Forbes et Victoria Swift. Le festival s’est tenu en amont de la CFU U-14 Challenge Series Girls, qui réunit 23 équipes venues de toute la région caribéenne. Le tournoi rassemble près de 500 jeunes footballeuses pour 10 jours de compétition et d’échanges culturels.

Afghanistan

Appelée à vivre bientôt un moment historique, l’équipe féminine de réfugiées afghanes poursuit sa préparation dans cette perspective : elle disputera en effet des matches amicaux internationaux plus tard cette année. Sous la direction de l’expérimentée coach écossaise Pauline Hamill, le premier des trois stages de détection a eu lieu à Sydney à la fin du mois dernier.

L’équipe féminine de réfugiées afghanes entame son aventure avec une première phase de détection des talents à Sydney 02:24

Rappelons qu'en mai, le Conseil de la FIFA a approuvé la création d’une équipe de réfugiées dans le cadre du Plan d’action en trois volets de la FIFA en faveur du football féminin afghan. Un accompagnement personnalisé a été prévu : fourniture d’équipements, mise en relation avec des clubs locaux, accès à un suivi psychologique, formations aux médias et aux réseaux sociaux avec la protection de la FIFA, ainsi que l’identification de parcours éducatifs et d’opportunités dans le football, notamment dans l’arbitrage et l’encadrement technique.

Championnes continentales et ambitions mondiales

Trois nations ont décroché des sacres continentaux – le Brésil, l’Angleterre et le Nigeria – conservant leurs couronnes respectives, tandis qu’un nouveau nom a été inscrit sur le trophée de la Coupe des Nations féminine de l’OFC. La course à la qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Brésil 2027™ s’accélérera au cours des six prochains mois.

En Amérique du Sud, deux sésames (directs) pour rejoindre le pays hôte - le Brésil - sont eu jeu. Les éliminatoires débuteront en octobre. L’Angleterre sera sans aucun doute encore sur son nuage en février prochain, au moment du lancement des qualifications européennes qui mettent en jeu 11 places qualificatives (directement) .

Alors que les tours préliminaires africains ont débuté en février, le Nigeria visera une place pour Brésil 2027 avec un match inaugural contre le Bénin en octobre.

Les Îles Salomon ont franchi une étape majeure dans leur histoire en remportant pour la première fois la Coupe des Nations féminine de l’OFC. Disputant leur toute première finale, elles ont battu les tenantes du titre, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si les tours préliminaires commencent en novembre, les Îles Salomon accueilleront le Groupe A en février-mars de l’année prochaine, après avoir été tirées au sort avec la Nouvelle-Zélande, les Samoa et le vainqueur du premier tour. L’OFC dispose d’un billet direct pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027, le finaliste étant qualifié pour les barrages inter-confédérations.