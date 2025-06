Les droits médias 2017-2018 pour l’Afrique sub-saharienne octroyés

À la suite d’un appel d’offres portant sur quarante-deux territoires * de l’Afrique sub-saharienne, la FIFA a décidé d’octroyer les droits médias à cinq diffuseurs majeurs de la région. Cet appel d’offres, lancé le 21 octobre 2016, concernait les droits médias pour l’ensemble des événements de la FIFA 2017-2018**, y compris la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 et la Coupe du Monde de la FIFA 2018™.

· Econet Media obtient les droits de retransmission pour la télévision gratuite et payante pour exploitation dans tous les territoires de l’Afrique sub‑saharienne, à l’exception de l’Afrique du Sud ;

· StarTimes obtient les droits de retransmission pour la télévision payante pour exploitation dans tous les territoires de l’Afrique sub-saharienne, à l’exception de l’Afrique du Sud ; et

· CANAL+ obtient les droits de retransmission pour la télévision payante pour exploitation dans tous les territoires de l’Afrique sub-saharienne, à l’exception de l’Afrique du Sud et du Nigeria.

Les résultats de l’appel d’offres permettent à la FIFA de proposer gratuitement les plus grands matches dans un maximum de territoires de la région. En travaillant avec des partenaires de confiance, la FIFA s’assure que les amateurs de football de la région auront accès – notamment via des plateformes numériques – à la meilleure expérience de visionnage possible pour chacun de ses tournois.