Katerina Mileska, la pasión en el corazón del proceso de transmisión

“Más mujeres, más goles” es el lema del programa de desarrollo del fútbol femenino lanzado en 2021 por la Federación de Fútbol de Macedonia del Norte. El objetivo era impulsar una disciplina emergente en un país apasionado al fútbol. Tres años después, su progreso es evidente, y el impresionante ascenso de las Leonesas Rojas en la última Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola no refleja menos.

"Al principio, prefería jugar a entrenar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, me involucré cada vez más en el entrenamiento y aprendí mucho. Tengo que admitir que ahora disfruto más entrenando y aprendiendo sobre los diferentes aspectos del fútbol”, añadió. “El fútbol me ha enseñado mucho como jugadora, y mis 100 partidos internacionales con el equipo nacional son prueba de ello. Como entrenadora, apenas he comenzado mi carrera. Pero siento que estoy en el camino correcto. Estoy segura de mis posibilidades en este campo”.