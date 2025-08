"Estamos aquí para crear oportunidades para las entrenadoras"

"Puedo decir que ha sido una gran oportunidad participar en este programa. No se trata sólo del intercambio, sino también de escuchar a todos estos entrenadores de alto nivel y personas maravillosas que estaban a mi alrededor, especialmente a mi mentor (Nils Nielsen). Estoy muy contenta de que haya estado conmigo durante los 18 meses, especialmente durante nuestros partidos de clasificación", declaró a Inside FIFA la entrenadora de la selección femenina sub-19 de Serbia.

"Nils siempre me enviaba mensajes de texto antes y después de los partidos. Seguía a mi grupo cuando jugábamos, y me visitó dos veces. Los comentarios y los inestimables consejos que recibí de él me ayudarán a mejorar aún más en el futuro".