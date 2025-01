Tras el éxito de la edición inaugural, la FIFA presenta la segunda edición del Programa Ejecutivo para Agentes, cuyo objetivo es proporcionar un análisis pormenorizado de los aspectos regulatorios, comerciales e institucionales que existen en la actualidad con relación a los agentes de fútbol. Este sector no ha dejado de crecer desde que la FIFA introdujo las primeras normativas en la década de los noventa. Como gran novedad se incluyó entonces el requisito de colaborar únicamente con profesionales altamente cualificados que fueran capaces de representar y proteger los intereses de sus clientes, algo especialmente relevante para los jugadores en los mercados de fichajes. El Programa Ejecutivo para Agentes de la FIFA ofrece un modelo de aprendizaje práctico y personalizado que se basa en la teoría y la investigación consolidadas, combinado con sesiones prácticas e impartido por reconocidos especialistas. El objetivo del programa no es preparar a los agentes de cara al examen, que según el nuevo reglamento es obligatorio, sino ofrecer a los profesionales del sector formación de élite en esta materia. El programa se centra en promover el profesionalismo, las prácticas éticas y la eficacia en el fútbol de todo el mundo, algo crucial para el buen funcionamiento del sistema de correlación de transferencias internacionales. Este programa demuestra una vez más el empeño de la FIFA por fomentar la formación entre los grupos de interés del fútbol, en particular, los agentes de fútbol, de manera que nuestro gran deporte siga uniendo el mundo.