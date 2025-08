El primer FIFA Fan Festival™ de un Mundial femenino marca el camino

Robert, de Perth, tampoco quiso perderse su FIFA Fan Festival™, maravillado por el ambiente que ofrecía. "Ha sido estupendo ver los partidos en la pantalla gigante, hubo un ambiente increíble, con todo el público entregado". El espectáculo ha incluido una extensa lista de actuaciones a cargo de algunos de los exponentes más destacados de la música australiana y neozelandesa. Actuaron artistas de la talla de Ladyhawke, Jessica Mauboy, Kimbra o San Cisco y promesas nacionales de gran talento. La semana pasada, los aficionados que siguieron la semifinal entre España y Suecia en el FIFA Fan Festival™ de Sídney pudieron asistir a un concierto de la cantante y compositora australiana Tones and I, que interpretó Bring it On, el himno oficial de la salida de los equipos que resonó durante todo el torneo.

Los organizadores habían fijado unos requisitos de acceso estrictos a los recintos, además de velar por que fueran plenamente accesibles y libres de humo. La gran cantidad de familias con niños pequeños que acudieron fue una prueba de que se consideraban lugares seguros para disfrutar del fútbol. "Lo que más me ha gustado del FIFA Fan Festival™ ha sido tener acceso al minicampo y todas las demás actividades centradas en los niños, que los entretuvieron antes de los partidos y nos facilitaron la experiencia", añadió Bolenhargen en Adelaida/Tarntanya. Angus Woodhead, que estuvo en Auckland/Tāmaki Makaurau, coincidió por completo: "Ha sido estupendo, lo han tenido todo. Había todo tipo de gente, estaban representados todos los grupos demográficos, desde niños hasta abuelas, y de todas las nacionalidades". Además del FIFA Fan Festival™, los hinchas de Sídney y Auckland pudieron disfrutar de exposiciones especiales del FIFA Museum,como "Calling the Shots: Faces of Women's Football", por gentileza de Hyundai en Sídney/Gadigal, a la que asistieron más de 50.000 entusiastas aficionados, familias y personas de toda clase y condición; o la muestra "Rainbow of Shirts" de Auckland/Tāmaki Makaurau, que brindó una experiencia exclusiva a todos los visitantes.