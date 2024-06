"Una responsabilidad tremenda": Nadia Nadim explica por qué el fútbol puede mejorar la vida de las personas

"Nunca hablarían contigo si les propusieras la idea directamente. Entonces, ¿cómo creas el vínculo? Con el deporte. Empiezas a jugar y, boom , una cosa lleva a la otra", explica. "Me encanta hacerlo porque... soy consciente del impacto que va a tener porque he estado al otro lado. Sé que las pequeñas cosas pueden tener un impacto enorme".

Football Unites the World

Nadim es un ejemplo extraordinario de cómo el deporte y la educación pueden empoderar a las mujeres. Creció en un país donde a las mujeres no se les permitía salir de casa sin un familiar varón, perdió su libertad bajo el régimen talibán y luego vivió en la pobreza en un campo de refugiados en Dinamarca. Pero llegó a ser futbolista profesional y, ahora, doctora titulada.

"Si eres una niña en ciertas partes del mundo, tu posibilidades son muy, muy pequeñas. Estás limitada en cuanto a lo que puedes hacer. A los 18 o 19 años ya estás casada, y buena suerte...", explica. Pero recuerda cómo los mismos vecinos que no veían con buenos ojos que jugara al fútbol de niña cambiaron de opinión después de que debutara con Dinamarca. "Los mismos que seis meses antes me decían que lo dejara, vinieron y me dijeron: '¿Dónde tiene que empezar a jugar mi hija? ¿Dónde puedes llevarla? Porque ella también podría llegar a jugar con la selección nacional'", afirmó.