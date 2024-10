Historias de la Homeless World Cup: una semana después

México ganó los torneos masculino y femenino de la Homeless World Cup Seúl 2024

El torneo trabaja por un mundo sin personas necesitadas y ayuda a luchar contra la falta de hogar

Ya se han cambiado vidas sólo una semana después de que finalizara el torneo

Ha pasado una semana desde que concluyó la 19ª edición de la Homeless World Cup en Seúl (República de Corea) y ya ha comenzado a tomar forma el impacto social positivo por el que es conocido el torneo

La Homeless World Cup es un torneo con un propósito: transformará las vidas de los participantes y cambiará las percepciones y actitudes hacia las personas sin hogar. La visión de la Homeless World Cup Foundation (HWCF) de un mundo sin necesitadas y sin hogar es algo más que una simple señal de virtud: es un objetivo que la fundación está alcanzando año tras año a través del lenguaje universal del fútbol.

Muchos de los participantes en el torneo desde 2003 han encontrado un hogar por sí mismos, una dirección permanente y/o trabajo en comunidades deportivas, a menudo retribuyendo a los países miembros para los que jugaron. Eso es un auténtico impacto que cambia vidas.

Stories of the Homeless World Cup 01:55

Celebrado anualmente, cada detalle del torneo se adapta para dar al mayor número posible de personas la oportunidad de beneficiarse de la labor de la HWCF.

Por ejemplo, sólo se puede participar en el torneo una vez en la vida. De este modo, se garantiza que el mayor número posible de personas tenga la oportunidad de empezar de nuevo, con un impacto en 1,2 millones de vidas de personas sin hogar desde el inicio del torneo en 2003.

Ya se puede ver que la edición de 2024 -el primer torneo desde que se firmó el Memorando de Entendimiento entre la FIFA y HWCF- no es diferente, con vidas que ya han visto este impacto.

Felizia Sandberg, exjugadora sueca convertida en entrenadora.

Felizia Sandberg experimentó los beneficios del fútbol y el torneo cuando representó a Suecia en la Homeless World Cup Santiago 2014, en Chile. Diez años después, como entrenadora del equipo sueco, ayuda a transmitir estos beneficios a los demás.

“La Homeless World Cup me salvó la vida. Yo luchaba contra la adicción, era adicta a la heroína, pero cuando jugué en Chile mi vida cambió y desde entonces estoy sobria”, explica Sandberg. “A algunos de nuestros jugadores no les gustaba el fútbol antes de unirse a nosotros, pero ahora les encanta porque es más que un juego. El fútbol aporta esperanza y unión”.

La madre de Sandberg forma parte de la selección sueca de 2024 que estuvo en Seúl, tras ver el impacto que tuvo el fútbol en su hija, se unió al equipo hace 18 meses y desde entonces no ha consumido drogas.

Yasmeen Khan, India

Yasmeen Khan creció en New Seemapuri, el barrio marginal más grande de Nueva Delhi, con escasas perspectivas de vida y cargando con el peso de la expectativa de seguir el camino tradicional de las jóvenes: el matrimonio, y con poco poder de decisión sobre su propio futuro.

Todo cambió cuando la empresa social india Slum Soccer visitó su región e introdujo la esperanza y el cambio a través del fútbol.

“El fútbol cambió mi vida. En la zona de la que vengo hay familias con muy mala suerte y la comunidad no es muy segura”, explica Khan. “Puedes ver a niños pequeños drogándose con jeringuillas. Las chicas no pueden llevar pantalones cortos allí, así que es muy difícil para mí poder jugar al fútbol, pero gracias a Slum Soccer, se produjo un cambio muy grande en nuestra comunidad. Nos educaron a través del fútbol, al principio las chicas no podían salir a la calle, no podían llevar pantalones cortos y no podían salir sin el chal. Ahora las niñas llevan pantalones cortos y juegan al fútbol. Ha tenido un impacto enorme en nuestra comunidad”.

“Esta Homeless World Cup va a ser un punto de inflexión para mí y para mi comunidad, porque cuando vuelva después de haber jugado con la selección nacional, otras chicas comenzaran a practicarlo. Sus padres las envían y les dicen: 'si ella puede, ¿por qué tú no?».

La entrenadora de Khan, Sandesh Borde, se hizo eco de los comentarios de su jugadora

“Ha sido un milagro para las chicas, no había esperanza en sus vidas, no tenían nada. Estoy segura de que cuando vienen aquí están llenas de esperanza, todas sienten que hay algo que pueden hacer en sus vidas”, dijo Borde. “Son modelos de conducta para una sociedad en la que las chicas estaban apartadas del deporte. Esto está cambiando y estoy segura de que las jugadoras llevarán una revolución a sus comunidades”.

Reed Fox, entrenador, Street Soccer USA

Reed Fox es director del Street Soccer USA. La Homeless World Cup Seúl 2024 es su quinto torneo al frente del equipo estadounidense. Para Fox, el hecho de que exjugadores sigan volviendo para ayudar a la siguiente generación de participantes es una magnífica señal del impacto que tiene el torneo.

“No tener hogar es algo que aísla y que conlleva un gran estigma”, afirmó Fox. “Pero este torneo demuestra que, aunque la falta de un hogar puede afectar a cualquiera, cualquiera puede escapar. El fútbol proporciona esa salida, la positividad, la comunidad, y eso es justo lo que la gente desea”.

“Tres de nuestros entrenadores de este año son exjugadores de la Homeless World Cup, así que es una bonita experiencia de la que pueden sacar mucho provecho”.

El hecho de que la FIFA participe por primera vez en el torneo, según Fox, aporta más emoción a todos los implicados.

“Los jugadores están muy contentos: han crecido viendo la Copa Mundial de la FIFA y todo el mundo la conoce. El hecho de que formen parte de la Homeless World Cup pone de relieve lo grande y especial que es el torneo”.

Natalie Handley, Árbitra

Los jugadores que regresan con una nueva aptitud no se limitan simplemente a entrenar. Está el ejemplo de Natalie Handley regresando para romper barreras como árbitra.

Natalie representó a Gales como jugadora en la Homeless World Cup de Santiago 2014, y su vida cambió tanto que tuvo que volver, convirtiéndose en la primera mujer árbitra internacional (Ciudad de México 2018) y en la primera mujer árbitra de una final (Sacramento 2023).

“La Homeless World Cup es especial para mí, me ayudó a salvar mi vida y a encarrilarla” dijo Handley. “Me dio confianza para ser yo misma: Me encanta el fútbol y me encanta estar rodeado de gente que ha cambiado su vida”.

«No eres sólo una persona sobre el terreno de juego, eres un jugador. No eres una persona sin hogar, no eres un enfermo mental, no tienes una adicción a las drogas o al alcohol, eres un futbolista profesional. Eso me encanta”.

Carlos Alberto Sanchez Gomez, México

Parte de la ayuda de la FIFA durante la Homeless World Cup consistió en la retransmisión de todos los partidos a través de FIFA+, el servicio de streaming de la FIFA, lo que permitió a personas de todo el mundo disfrutar de la acción y escuchar las historias de los jugadores.

Algunos como el mexicano Carlos Alberto Sánchez Gómez, que nunca soñó que la FIFA lo retransmitiría jugando al fútbol, permitieron que amigos y familiares lo vieran, pero también inspiraron a personas de todo el planeta.