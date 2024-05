El Congreso de la FIFA apoya de forma unida medidas más contundentes contra el racismo

"El racismo es terrible, una lacra que existe en nuestra sociedad y que se ha infiltrado en el fútbol —declaró el presidente de la FIFA—. Hasta ahora, no hemos sido capaces de hacerle frente de manera adecuada. Debemos luchar para acabar con el racismo de manera conjunta".

"No podemos aceptar lo que está ocurriendo en los estadios y terrenos de juego. Aquellas personas que piensan que pueden tener comportamientos racistas en el mundo del fútbol, ya sean espectadores en un partido o jugadores, no tienen cabida en ningún lugar del planeta".

"Deben saber que no las queremos; queremos que se vayan y que no formen parte de la familia del fútbol".

No Discrimination

"No importa la procedencia de las personas, si uno es de este o aquel país, del norte o del sur, basta con saber jugar bien al fútbol para ser jugador—prosiguió Infantino—. Como he dicho anteriormente, lo único importante son los colores del club o de la selección. Junto con este panel de magníficos futbolistas procedentes de todos los rincones del planeta, hemos definido cinco pilares que implementaremos a partir de hoy en todo el mundo, en concreto, en las 211 federaciones miembro, para acabar con el racismo de una vez por todas".

"El racismo nos sume en la oscuridad. Como me dijo una persona mucho más sabia e inteligente que yo: Si estás en una habitación oscura, no tengas miedo, simplemente enciende una vela. Hoy no encendemos una vela, sino que prendemos una gran hoguera que iluminará el mundo entero".