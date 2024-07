Trezeguet pronostica que Argentina se volcará con los campeones del mañana

El título conquistado en Catar resultó especial para este francoargentino, como no podía ser de otro modo. "La final me resultó muy complicada desde un punto de vista personal. Fui a verla a Catar. Ver a mis dos países disputar una final, y nada menos que de la Copa del Mundo, fue bastante difícil", admite, refiriéndose a un choque que alcanzó nuevas cotas tanto en términos de calidad de juego como de emoción.

"A nivel deportivo, fue un partido de locura total, buenísimo. En el plano personal, por supuesto, Francia no deja de ser el país que me adoptó, el país que se adaptó a mí. Pero, al mismo tiempo, también me alegré por Argentina, un país que sufrió mucho, con un jugador excepcional, como Lionel Messi. Pero en el cómputo global del torneo, asistimos una final entre dos equipos que tenían mucha ambición y muchas ganas".

Y nadie mejor que Trezeguet, admirado en ambos países, tanto por lo mucho que consiguió en las filas de la selección francesa como por su exitoso final de carrera en River Plate y Newell's Old Boys, para reconocer el poder que tiene el fútbol en la sociedad. "En mi trayectoria, tuve una relación especial con Francia, sobre todo en 1998, cuando todos sabíamos que había preocupaciones en el país. Ganar la Copa del Mundo unió a todo un país a nivel social, cultural y de opinión. Y fue extraordinario", recuerda, insistiendo también en el poder del fútbol para hacer del mundo un lugar mejor, como promueve la campaña de la FIFA Football Unites The World.

"En cuanto a mis raíces, siempre he mantenido la idea de que el racismo no debería existir. Sin olvidar que el fútbol une, a nivel social, a través del amor que se siente por él. Yo siempre me he guiado por ese principio", insiste, antes de concluir citando la reciente Copa Mundial de la FIFA™, que sirvió de ejemplo en cuanto a unión entre los pueblos. "Catar hizo algo extraordinario. Sobre todo, vimos esa unión entre los hinchas en público, en una auténtica fiesta. No hay que olvidar que el fútbol es una fiesta".