Todo listo para coronar a los ganadores de los premios The Best FIFA Football Awards™ 2023

La ceremonia tendrá lugar el lunes en Londres

Implantado un proceso amplio y democrático para determinar a los ganadores

El proceso de votación, supervisado, monitorizado y evaluado por observadores independientes

La ceremonia de entrega de los premios The Best FIFA Football Awards™ 2023 se celebrará en Londres el lunes y será el colofón a un proceso riguroso y democrático facilitado por la FIFA para reconocer lo mejor del fútbol: jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras, aficionados, goles y gestos de deportividad.

La capital inglesa, una de las ciudades más futboleras del mundo albergará la rutilante ceremonia en la que se rendirá homenaje a los miembros más destacados del deporte más popular del planeta en la octava edición de los galardones.

Las principales distinciones de la noche premiarán a los mejores jugadores, entrenadores y guardametas, tanto del fútbol masculino como del femenino. Una característica única de los The Best FIFA Football Awards es que los ganadores en cada categoría los decide un jurado compuesto por cuatro grupos conformados por aficionados, periodistas especializados, seleccionadores nacionales y capitanes de selecciones nacionales, con un peso específico del 25% de los votos cada uno.

¿Qué periodo de tiempo cubren los premios?

El periodo para los premios femeninos (The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino y The Best a la Guardameta de la FIFA) fue del 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023, fecha de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, ambos inclusive.

El periodo para los premios masculinos (The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y The Best al Guardameta de la FIFA) fue del 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023, ambos inclusive.

¿Cómo se conformaron las listas de candidatos?

Las nominaciones a los premios las compiló la FIFA en colaboración con grupos de interés del mundo del fútbol. Posteriormente, los finalistas quedaron determinados por dos paneles distintos de expertos en fútbol masculino y femenino. Estos paneles estaban compuestos por respetados exjugadores y exentrenadores.

¿Quién formó parte de los paneles de expertos?

Para los premios femeninos: Mercy Akide (Nigeria), Shirley Cruz (Costa Rica), Amy Duggan (Australia), Isabella Echeverri (Colombia), Mia Hamm (EE.UU.), Jessica Houara (Francia), Mana Iwabuchi (Japón), Manon Melis (Países Bajos), Patrizia Panico (Italia), Clémentine Touré (Costa de Marfil) y Kirsty Yallop (Nueva Zelanda).

Para los premios masculinos: Petr Čech (Chequia), Didier Drogba (Costa de Marfil), Brett Emerton (Australia), Rio Ferdinand (Inglaterra), Asamoah Gyan (Ghana), Kaká (Brasil), Mario Kempes (Argentina), Alexi Lalas (EE.UU.), Jon Obi Mikel (Nigeria), Park Ji-sung (República de Corea) e Ivan Vicelich (Nueva Zelanda).

¿Qué jugadores, entrenadores y guardametas fueron candidatos?

La FIFA publicó las listas de candidatos para las diferentes categorías, que pueden encontrarse aquí, el jueves 14 de septiembre de 2023.

¿Cuándo se abrió la votación de los aficionados?

La votación de los aficionados para las categorías mencionadas se abrió en las plataformas digitales de la FIFA el jueves 14 de septiembre de 2023 y se cerró a las 23:59 CET del viernes 6 de octubre de 2023. Se recibieron más de un millón de votos de todo el planeta.

¿Cómo funciona la votación?

Los ganadores de los premios The Best al Jugador de la FIFA, The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Guardameta de la FIFA y The Best a la Guardameta de la FIFA los elige un jurado internacional compuesto por todos los seleccionadores actuales masculinos y femeninos (uno por equipo), los capitanes actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas (uno por equipo), un periodista especializado de cada territorio representado por una selección nacional y aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

Se pide a cada miembro del jurado que nomine, en orden decreciente de merecimiento, a tres jugadores, tres entrenadores y tres guardametas que considere merecedores del premio en cuestión. Los tres jugadores, entrenadores y guardametas nominados por cada miembro del jurado reciben cinco, tres o un punto en función del puesto en el que el miembro del jurado los ha nominado, con cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero.

El premio se concede al jugador, entrenador o guardameta que más puntos haya recibido.

Para que no haya dudas, los seleccionadores, seleccionadoras y capitanas de selecciones femeninas votaron para los premios femeninos y los seleccionadores y capitanes de las selecciones masculinas votaron para los premios masculinos.

¿Qué pasa en caso de empate?

En caso de empate en el primer puesto, gana el nominado con más votos de cinco puntos emitidos por su propio grupo de votantes. En caso de que persista el empate, gana el nominado con más votos de tres puntos. En el improbable caso de que aun así persista el empate, se repetirá el proceso con los votos colectivos emitidos por los capitanes, entrenadores y prensa. Todos los detalles de este proceso de desempate se indican en el artículo 12 de las reglas de adjudicación de los premios.

¿Cómo emiten sus votos los seleccionadores, capitanes y periodistas especializados?

Estos votantes pueden emitir sus votos de tres formas:

Aplicación oficial de los eventos de la FIFA [FIFA Events Official App]: los votantes deben validar sus elecciones con su firma y un selfi.

Formulario a través de Internet: los votantes firman electrónicamente para que su voto sea válido.

Votos en papel: en los votos ha de figurar la firma del votante y un sello de la correspondiente federación miembro.

El proceso de votación para cada uno de los premios fue supervisado, monitorizado y evaluado por observadores internacionales.

¿Pueden los capitanes y seleccionadores nominados votar por ellos mismos o por jugadores del combinado al que representan?

Los capitanes pueden votar por seleccionadores del combinado al que representan y los capitanes y seleccionadores pueden votar por jugadores del combinado al que representan. Sin embargo, ni los capitanes ni los seleccionadores nominados pueden votar por sí mismos.

¿Se harán públicos los votos de los selecciones, capitanes y periodistas especializados?

Sí. Los votos emitidos por estos grupos se publicarán en FIFA.com poco después de la ceremonia de entrega de premios.

¿El procedimiento es el mismo para la elección de los equipos FIFA FIFPRO World11 Femenino y FIFA FIFPRO World11 Masculino?