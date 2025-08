Fatma Samoura dimite como secretaria general de la FIFA

La senegalesa fue la primera mujer y la primera no europea que ocupó el cargo de secretaria general de la FIFA

"Trabajar en la FIFA ha sido la mejor decisión de mi vida —declaró la secretaria general—. Me enorgullece haber liderado un equipo tan diverso. En primer lugar, quiero dar las gracias a Gianni Infantino por ofrecerme el trabajo de mis sueños. Me ha demostrado su confianza y comprensión, y siempre me ha ofrecido todo su apoyo. Es un placer trabajar con la persona que ha transformado la FIFA. En la actualidad, la FIFA es una organización más abierta, responsable y transparente, y con un mejor gobierno. Dejaré la FIFA llena de orgullo y satisfacción".