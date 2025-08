Ellis y Vergara, unidas por Concacaf 

No hubo ni tiempo para presentaciones. Un mes después del inicio del Programa, Mónica Vergara afrontaba su primer reto en el banquillo: la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018 . Así que recurrió a la experiencia de su mentora:

“La conocí en un momento increíble de mi vida, justo antes de irme al Mundial. Ese proceso en el que pude conocer a Jill como persona y que ella me dijera que confiara en mi trabajo, que me compartiera experiencias y me dijera que mi equipo ya estaba listo, impactó de manera muy importante en mí. Y creo que lo proyecté de la mejor manera con mis jugadoras”, rememora a FIFA Mónica Vergara, quien recientemente fue la anfitriona de Jill Ellis durante cinco días en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol.