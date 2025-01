Día de los Derechos Humanos de la ONU: La FIFA reafirma su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la discriminación

La campaña No Discrimination se llevó a cabo a lo largo del último año y estuvo presente en cuatro torneos

No Discrimination | Willian recuerda la angustia por los mensajes de odio que recibía en la red

En la Copa Mundial de la FIFA 2022TM también se puso en marcha la campaña “No Discrimination” con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre el impacto devastador que pueden tener los comportamientos discriminatorios y reafirmar el compromiso de la FIFA para erradicar del fútbol esas conductas. Desde entonces, la campaña "No Discrimination" se ha promocionado en cuatro competiciones de la FIFA, incluida la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, donde fue apoyada por la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH). Ha recibido el respaldo de algunos de los mayores defensores de la inclusión en el fútbol, como la delantera del Manchester City e internacional venezolana Deyna Castellanos, el ex centrocampista de Real Madrid, Juventus y la selección alemana Sami Khedira, y el ex internacional inglés y leyenda del Arsenal Ian Wright.