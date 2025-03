"Creando imágenes" con el servicio de comentarios de audio descriptivos

Durante el Mundial de Australia & Nueva Zelanda 2023, los aficionados ciegos o con problemas de visión han tenido la oportunidad de recibir una descripción detallada de lo que sucede en el terreno de juego

Tanja Schätzle, una seguidora alemana que padece un glaucoma grave, ha disfrutado de este servicio

El comentarista Eli Mwaijumba señala que describir el colorido y el dinamismo del Mundiales parte de su cometido

Tanja Schätzle es una apasionada hincha alemana que llevaba mucho tiempo soñando con vivir una Copa Mundial lejos de casa, pero se enfrentaba a un importante inconveniente: sufre un glaucoma severo que reduce su visión al 15 %.

Tanja va al estadio todos los fines de semana, gracias a que el servicio de audiodescripción está disponible en Alemania. Se trata de una iniciativa que ofrece a invidentes y personas con alguna discapacidad visual una narración muy detallada de toda la acción en la cancha de juego. Un día se informó de la disponibilidad del servicio en todos los estadios de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023™.

Los comentarios audiodescriptivos son parte del objetivo del torneo de ser lo más inclusivo posible para todos los miembros de la sociedad.

"Antes de venir, ya sabía que el servicio iba a estar disponible", comenta Tanja. "De lo contrario, no habría viajado a Sídney, pues no me entero mucho de lo que ocurre en un partido. Antes apenas iba a los partidos, porque no veía bien y me frustraba".

Tanja vive en Heidelberg, pero es hincha del Stuttgart, y llegó a Sídney en compañía de su padre, Henry, a tiempo para presenciar al partido que enfrentaba a Alemania y Colombia en el Estadio de Fútbol de Sídney.

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ | servicio de comentarios de audio descriptivos 03:22

"Me encanta el fútbol, pero desde la COVID no he podido ir al campo tanto como antes, y por eso decidimos hacer un viaje tan especial a Australia", agrega Tanja, cuyas jugadoras favoritas son Alex Popp y Laura Freigang.

El nivel de los comentarios que ofrecen aquí es muy alto. Lo saben todo sobre las jugadoras y lo que está pasando. A veces hablan demasiado rápido para mí, pero conocen los nombres de todas las futbolistas, y eso a veces no pasa en Alemania. Son de gran calidad.

Me parece fabuloso que cuiden de todas las aficionadas, incluidas las personas con discapacidad, y que todas disfrutemos del ambiente en el estadio y veamos el partido.

El terreno de juego no queda muy lejos de mi butaca, es mejor que en Alemania. El ambiente es fantástico».

Eli Mwaijumba, ubicado en Auckland/Tāmaki Makaurau, comenta que su trabajo consiste en «pintar» una imagen del colorido y el dinamismo del torneo.

"Si cierras los ojos mientras escuchas la narración televisiva sabes lo que está sucediendo en el campo, oyes los nombres, claro, pero no terminas de entender exactamente qué pasa en el partido", explica.

"Nuestro trabajo consiste en dibujar esas imágenes y darle la oportunidad de compartir la experiencia de vivir el partido en directo con todo el público. Lo que hacemos es crear esa imagen con palabras para que no pierdan detalle del partido. El hecho de poder brindarles eso es verdaderamente extraordinario".

Si hay algo importante que he aprendido, es sin duda la enorme pasión que desata el fútbol en todas partes, tengas algún tipo de discapacidad o no. Y que el deporte rey es para todo el mundo, que es un deporte inclusivo.

Creo que hasta ahora realmente no sabía lo difícil que puede resultar para las personas que se enfrentan a un reto físico. No obstante, esto no debería ser un impedimento para disfrutar del fútbol como todo el mundo».

Para escuchar los comentarios, que comienzan media hora antes del arranque del partido, los aficionados solamente tienen que descargar en su móvil la aplicación de los servicios de interpretación de la FIFA mediante el código ADCFWWC2023 y conectar sus auriculares.