Estados Unidos renueva sus selecciones juveniles con el apoyo del Programa Forward de la FIFA

Los jugadores también reciben formación sobre el estilo de juego de la selección nacional de Estados Unidos, que es el mismo en todas las categorías de edad. El plan técnico incluye una sección denominada USA Way , que destaca las características de la selección nacional estadounidense más allá de los planteamientos técnicos y tácticos tradicionales.

"El apoyo de la FIFA al proyecto de desarrollo de selecciones juveniles de la U.S. Soccer ha sido fundamental para poner en práctica el plan técnico de la federación y hacer progresar a nuestras selecciones nacionales", declaró Matt Reiswerg, director en crecimiento del fútbol en la USSF. "Este proyecto ha ayudado a la U.S. Soccer a trabajar hacia su visión estratégica para el desarrollo de equipos ganadores. Cientos de jugadores y entrenadores de selecciones nacionales juveniles se han beneficiado de este ciclo del programa Forward. La continua asociación de la FIFA con la U.S. Soccer ha proporcionado recursos y apoyo que son vitales".