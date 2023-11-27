La campeona España vuelve al liderato de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola

El título de la Copa Mundial de la 2026™ le devuelve el primer puesto
La Roja desbanca a Argentina, subcampeona del mundo
México, coanfitrión del torneo, regresa entre las diez mejores por primera vez desde marzo de 2022; Noruega, cuartofinalista, protagoniza el mayor ascenso
La espectacular e histórica Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin con España (1.ª, +1) logrando su segunda estrella y volviendo a lo más alto de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola, puesto que perdió en abril de este año, además de lograr una amplia ventaja con sus perseguidores. Lo logra tras imponerse por 1-0 en la prórroga de la final a Argentina (2ª, -1), que pierde el liderato.
Tras 105 partidos disputados, 104 de ellos durante el reciente Mundial, han sido muchos los movimientos entre las diez mejores selecciones clasificadas. Brasil (5ª, +1) y Marruecos (6ª, +1) superan a Portugal (7ª, -2), que en la cita de Estados Unidos, México y Canadá quedó eliminada ante España en octavos de final. La cuartofinalista Bélgica (8ª, +1) supera también a Países Bajos (9ª, -1) mientras que una de las selecciones coanfitrionas del torneo, México (10ª, +4), vuelve a colarse entre las diez mejores, por primera vez desde abril de 2021, a costa de Alemania (12ª, -2).
Esta nueva actualización del ranking está monopolizada por los resultados de las 48 participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los movimientos se centran entre las 90 primeras clasificadas. Dos de los mayores ascensos los protagonizan dos de las selecciones que más han sorprendido en la Copa Mundial.
Suiza (15ª, +5) asciende cinco puestos tras llegar a cuartos de final, una ronda que también alcanzó Noruega (19ª, +12), que además de protagonizar la mayor subida en esta reciente actualización, logra su mejor puesto desde agosto de 2011, donde llegó a estar duodécima.
Otras de las grandes triunfadoras por sus subidas son Egipto (24ª, +5), Paraguay (34ª, +7), la RD del Congo (41ª, +5), Sudáfrica (54ª, +6) y Ghana (65ª, +8).
En el lado opuesto se encuentran Turquía (27ª, -5), la RDP de Corea (32ª, -7), Panamá (44ª, -10) y Chequia (48ª, -8), que a pesar de su caída siguen colocadas entre las 50 mejores clasificadas, a diferencia de Túnez (57ª, -12) y Uzbekistán (60ª, -10), cuyos tropiezos aprovechan Chile (49ª, +2) y Perú (50ª, +2) para situarse en sus lugares.
Con estas dos subidas, Sudamérica cuenta ahora con nueve representantes en ese selecto grupo. Entre el resto, la división es la siguiente: UEFA: 25 (sin cambios); CAF: 8 (-1); AFC: 4 (-1); CONCACAF: 4 (sin cambios); OFC: 0 (sin cambios) con respecto a la anterior clasificación publicada justo antes del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
La próxima Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola se publicará el 7 de octubre de 2026.
Primer puesto
España (+1)
Entradas a la diez mejores
México (10ª, +4)
Salidas de las diez mejores
Alemania (12ª, -2)
Número de partidos jugados
105
Selecciones que más partidos han jugado
Argentina, España, Francia e Inglaterra (ocho partidos)
Selección que más puntos ha sumado
España (121.17 puntos)
Selección que más puestos ha subido
Noruega (12 puestos)
Selección que más puntos ha perdido
Panamá (60.75 puntos)
Selección que más puestos ha bajado
Túnez (12 puestos)
Nuevas selecciones en la clasificación
Ninguna
Selecciones que salen de la clasificación
Ninguna
Selecciones inactivas o sin clasificación
Ninguna