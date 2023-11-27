La campeona España vuelve al liderato de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola

El título de la Copa Mundial de la 2026 ™ le devuelve el primer puesto

La Roja desbanca a Argentina, subcampeona del mundo

México, coanfitrión del torneo, regresa entre las diez mejores por primera vez desde marzo de 2022; Noruega, cuartofinalista, protagoniza el mayor ascenso

La espectacular e histórica Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin con España (1.ª, +1) logrando su segunda estrella y volviendo a lo más alto de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola, puesto que perdió en abril de este año, además de lograr una amplia ventaja con sus perseguidores. Lo logra tras imponerse por 1-0 en la prórroga de la final a Argentina (2ª, -1), que pierde el liderato.

Tras 105 partidos disputados, 104 de ellos durante el reciente Mundial, han sido muchos los movimientos entre las diez mejores selecciones clasificadas. Brasil (5ª, +1) y Marruecos (6ª, +1) superan a Portugal (7ª, -2), que en la cita de Estados Unidos, México y Canadá quedó eliminada ante España en octavos de final. La cuartofinalista Bélgica (8ª, +1) supera también a Países Bajos (9ª, -1) mientras que una de las selecciones coanfitrionas del torneo, México (10ª, +4), vuelve a colarse entre las diez mejores, por primera vez desde abril de 2021, a costa de Alemania (12ª, -2).

Esta nueva actualización del ranking está monopolizada por los resultados de las 48 participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los movimientos se centran entre las 90 primeras clasificadas. Dos de los mayores ascensos los protagonizan dos de las selecciones que más han sorprendido en la Copa Mundial.

Suiza (15ª, +5) asciende cinco puestos tras llegar a cuartos de final, una ronda que también alcanzó Noruega (19ª, +12), que además de protagonizar la mayor subida en esta reciente actualización, logra su mejor puesto desde agosto de 2011, donde llegó a estar duodécima.

Otras de las grandes triunfadoras por sus subidas son Egipto (24ª, +5), Paraguay (34ª, +7), la RD del Congo (41ª, +5), Sudáfrica (54ª, +6) y Ghana (65ª, +8).

En el lado opuesto se encuentran Turquía (27ª, -5), la RDP de Corea (32ª, -7), Panamá (44ª, -10) y Chequia (48ª, -8), que a pesar de su caída siguen colocadas entre las 50 mejores clasificadas, a diferencia de Túnez (57ª, -12) y Uzbekistán (60ª, -10), cuyos tropiezos aprovechan Chile (49ª, +2) y Perú (50ª, +2) para situarse en sus lugares.

Con estas dos subidas, Sudamérica cuenta ahora con nueve representantes en ese selecto grupo. Entre el resto, la división es la siguiente: UEFA: 25 (sin cambios); CAF: 8 (-1); AFC: 4 (-1); CONCACAF: 4 (sin cambios); OFC: 0 (sin cambios) con respecto a la anterior clasificación publicada justo antes del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La próxima Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola se publicará el 7 de octubre de 2026.