FIFA

Copa Mundial de la FIFA 2026™

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Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola

Última Clasificación Mundial Masculina

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Última actualización oficial:20 julio 2026
Próxima actualización oficial:07 octubre 2026 (71 días)
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