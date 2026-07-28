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Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola

  • El título de la Copa Mundial de la 2026 le devuelve el primer puesto

  • La Roja desbanca a Argentina, subcampeona del mundo

  • México, coanfitrión del torneo, regresa entre las diez mejores por primera vez desde marzo de 2022; Noruega, cuartofinalista, protagoniza el mayor ascenso

La espectacular e histórica Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin con España (1.ª, +1) logrando su segunda estrella y volviendo a lo más alto de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola, puesto que perdió en abril de este año, además de lograr una amplia ventaja con sus perseguidores. Lo logra tras imponerse por 1-0 en la prórroga de la final a Argentina (2ª, -1), que pierde el liderato.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
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La campeona España vuelve al liderato de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola

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