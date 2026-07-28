Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola

La espectacular e histórica Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin con España (1.ª, +1) logrando su segunda estrella y volviendo a lo más alto de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola, puesto que perdió en abril de este año, además de lograr una amplia ventaja con sus perseguidores. Lo logra tras imponerse por 1-0 en la prórroga de la final a Argentina (2ª, -1), que pierde el liderato.