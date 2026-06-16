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Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

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Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola

Última Clasificación Mundial Femenina

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Última actualización oficial:16 junio 2026
Próxima actualización oficial:20 octubre 2026 (84 días)

  • Los partidos internacionales A a veces pueden ser rebajados después de su celebración, por lo que los puntos obtenidos en ellos no contarán en la nueva clasificación oficial.

  • *Algunos partidos se celebran fuera del periodo de partidos internacionales. La clasificación no se actualizará hasta el final del siguiente periodo de clasificación.

  • En algunos partidos amistosos es posible que no tengamos cobertura completa durante su celebración y no obtengamos los resultados ni las actualizaciones minuto a minuto, solo el resultado final.

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