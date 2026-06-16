Última Clasificación Mundial Femenina
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Última actualización oficial:16 junio 2026
Próxima actualización oficial:20 octubre 2026 (84 días)
Los partidos internacionales A a veces pueden ser rebajados después de su celebración, por lo que los puntos obtenidos en ellos no contarán en la nueva clasificación oficial.
*Algunos partidos se celebran fuera del periodo de partidos internacionales. La clasificación no se actualizará hasta el final del siguiente periodo de clasificación.
En algunos partidos amistosos es posible que no tengamos cobertura completa durante su celebración y no obtengamos los resultados ni las actualizaciones minuto a minuto, solo el resultado final.