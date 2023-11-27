Argentina se coloca de nuevo líder de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola

La actual campeona del mundo no estaba en lo más alto desde julio de 2025

Francia cae al tercer puesto, España se mantiene segunda y Marruecos hace historia

Es la última Clasificación Mundial Masculina ante de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026

Argentina (1.ª, +2), actual campeona del mundo, comenzará su búsqueda de revalidar el título de la en lo más alto de la Clasificación Mundial Masculina FIFA Coca-Cola una vez que la edición de junio se haya publicado horas antes de que el balón comience a rodar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ más grande de la historia.

Tras una serie de amistosos previos al Mundial que han supuesto el segundo periodo en el que la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola se ha actualizado en tiempo real durante los encuentros de selecciones, la albiceleste ha aprovechado sus dos triunfos en sus dos amistosos para colocarse líder. En la anterior clasificación estaban por delante Francia (3ª, -2), que se ve penalizada por su derrota ante Costa de Marfil, y España (2.ª, =), que empató ante Irak.

También entre las diez mejores, Marruecos (7ª, +1) sigue su ascenso y logra su mejor clasificación histórica desde que la Clasificación Mundial Masculina se creara en agosto de 1993. Supera a Países Bajos (8ª, -1) mientras que en el top 20, México (14ª, +1) y Uruguay (16ª, +1) superan a Senegal (15ª, -1) y Estados Unidos (17ª, -1), y entra la RI de Irán (20ª, +1).

Hungría (39ª, +3), Chile (51ª, +3) y la RP China (91ª, +3) protagonizan las principales subidas entre las 100 mejores clasificadas, mientras que en el lado negativo están las bajadas de Serbia (41ª, -4), Mali (55ª, -3) y Benín (93ª, -3). Fuera de las 100 mejores, los principales movimientos son las bajadas del Líbano (115ª, -7) y Bután (192ª, -6).

Primer puesto Argentina (+2) Entrada a las diez mejores Ninguna Salida de las diez mejores Ninguna Número de partidos jugados 144 Selecciones que más partidos han jugado Nigeria e India (cuatro partidos cada una) Selección que más puntos ha sumado Yemen (15.8 puntos) Selecciones que más puestos han subido Indonesia, Yemen, Sri Lanka y Pakistán (cuatro puestos) Selección que más puntos ha perdido Líbano (15.7 puntos) Selección que más puestos ha bajado Líbano (siete puestos) Nuevas selecciones en la clasificación Ninguna Selecciones que salen de la clasificación Ninguna Selecciones inactivas o sin clasificación Ninguna

Según el Reglamento de la competición, la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola también servirá como criterio de desempate para confirmar la clasificación dentro del grupo de dos o más equipos al final de la fase de grupos y para determinar cuáles son los ocho mejores terceros clasificados para avanzar a los dieciseisavos de final si varios terceros clasificados siguen empatados después de aplicar los criterios de los pasos 1 y 2.

En este enlace se puede consultar la clasificación completa.