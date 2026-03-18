La Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, tanto en su versión masculina como femenina, se actualizará en tiempo real durante los partidos de selecciones

Los aficionados podrán seguir las clasificaciones provisionales, que plasmarán la situación real de los encuentros durante los periodos internacionales

La información se actualizará en el transcurso de los partidos, pero solo se hará oficial una vez que finalice el periodo internacional correspondiente

Se aplicará por primera vez en el periodo de marzo del calendario internacional masculino de este año

La FIFA anuncia un cambio emocionante e innovador: la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola y la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola se actualizarán en directo. Así, los aficionados podrán ver la posición de su país a lo largo de la disputa de los partidos de selecciones de todo el planeta.

La Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola, en vigor desde 1992, normalmente se publica después de los últimos partidos del periodo internacional correspondiente. No obstante, a partir de este mes, se actualizará en tiempo real de manera provisional en el transcurso de los partidos disputados en todo el mundo.

Por su parte, la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola, introducida en 2003, se actualizará en directo durante el periodo internacional de abril.

La fórmula utilizada para calcular las posiciones seguirá siendo la misma, aunque ahora se aplicará tras recibir información confirmada sobre los goles marcados, por lo que se reflejará al instante cómo afecta un cambio en el marcador a la clasificación de un equipo.

Se tendrán en cuenta tanto los torneos de la FIFA como las competiciones aprobadas de selecciones absolutas de fútbol masculino y femenino.