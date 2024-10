La República de Corea es un “ejemplo a seguir” según el presidente de la FIFA

Este año, la República de Corea se clasificó para la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA Colombia 2024™ y la Copa Mundial Femenina Sub 17 República Dominicana 2024™; el año pasado participó en la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Argentina 2023™ (en la que acabó cuarta) y la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA Indonesia 2023™.