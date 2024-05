El Consejo de la FIFA aprueba el calendario internacional femenino 2026-2029

A fin de facilitar el desarrollo continuo de los clubes femeninos en todo el mundo y atendiendo a las solicitudes de las confederaciones de brindar suficientes oportunidades de competir cada año, se propuso que se organizara otra competición femenina de clubes de la FIFA a partir de 2027 en los años en que no se celebre la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA™.

Reconocer los aspectos físicos, psicológicos y sociales en el caso de que no se puedan prestar servicios laborales debido a periodos menstruales dolorosos o complicaciones médicas relacionadas con el embarazo.

Ampliar los derechos y la protección de los padres adoptivos y de las madres no biológicas.

"Me siento profundamente orgulloso y honrado de ser nombrado secretario general de la FIFA. Deseo agradecer al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a los presidentes de las confederaciones, a los vicepresidentes y a los miembros del Consejo de la FIFA que hayan confiado en mí para servir al fútbol en un cargo tan importante", ha declarado el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

"Siento pasión por el fútbol desde que nací. Empecé a jugar de niño y he trabajado en el fútbol toda mi vida en diferentes estamentos. Por lo tanto, no tengo palabras para expresar lo que ahora siento. Acepto el reto más grande de mi vida profesional con todo orgullo y un gran sentido de responsabilidad. Junto con el equipo de la FIFA, me dedicaré más que nunca a servir al deporte rey, a la FIFA y a sus 211 federaciones miembro".