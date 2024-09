Zwölf Bewerberstädte für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Zehnte Ausgabe des Turniers und Premiere in Südamerika

Natal und Belém weitere Bewerberstädte neben den zehn Kandidaten in Brasiliens erfolgreicher Bewerbung

Mit einem virtuellen Seminar für die zwölf Bewerberstädte hat die FIFA das Verfahren zur Auswahl der Spielorte für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ begonnen. Zu den Kandidaten gehören neu auch Natal und Belém, die der brasilianische Fussballverband (CBF) zusätzlich zu den zehn Städten vorschlägt, die bereits in der erfolgreichen Bewerbung für die zehnte Ausgabe des Turniers enthalten waren.

Mit dem Seminar am Montag, 2. September, hat für CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues Brasiliens Reise zur Durchführung des Turniers mit insgesamt 32 Teams begonnen, das 2027 erstmals in Südamerika stattfinden wird.

„Dieses Turnier bietet zudem auch eine ideale Plattform, um den sozialen Wandel in Brasilien zu fördern und für die Frauen und Mädchen in der Gesellschaft ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen.“

Für die Austragung des Turniers sind mindestens acht Stadien erforderlich. Die FIFA wird die vom CBF vorgeschlagenen Spielorte und Stadien in den kommenden Monaten begutachten. Die Stadien, Trainingsanlagen, Hotels, Verkehrsmittel, Finanzen und möglichen Standorte für das FIFA Fan Festival™ werden ebenso geprüft wie die Verpflichtungen der Bewerber hinsichtlich Nachhaltigkeit und Frauenfussballförderung.

„Wir halten uns an ein klares und transparentes Verfahren zur Wahl der Stadien und Spielorte für dieses Turnier, wie schon beim Bewerbungsverfahren“, erklärte FIFA-Frauenfussballdirektorin Sarai Bareman. „Das FIFA-Team wird die im Veranstaltungsvertrag festgelegten zentralen Kriterien prüfen, ebenso die von den zwölf Bewerberstädten eingereichten Unterlagen sowie die Ergebnisse der Inspektionen. Wir suchen nach den am besten geeigneten Stadien und Spielorten, die bezüglich Technik und Finanzen ein Gleichgewicht zu den Zielen bei der Frauenfussballförderung gewährleisten.“

Sie erinnerte zudem an die Bedeutung der letzten WM in Australien und Aotearoa Neuseeland: „Dank diesem Turnier ist die Zahl der Frauen und Mädchen, die mit Frauenfussball anfangen, Trainerin werden und sich anderweitig am Sport beteiligen, stark gestiegen.“