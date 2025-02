Wie die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ den Fussball in Australien neu definiert

Der Frauenfussball in Australien und Neuseeland boomt im Zuge der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Massives Wachstum in allen Bereichen, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld

Teilnahmeraten steigen auch in verschiedenen Gemeinschaften deutlich an

Es ist zwar schon achtzehn Monate her, dass Spanien im Stadium Australia in Sydney den Pokal der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in die Höhe stemmte, doch der Wandel, den das Turnier bewirkt hat, vollzieht sich in Echtzeit. Das Finale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ bildete den Abschluss eines denkwürdigen Turniers, das mit einem atemberaubenden Auftakt begann und nie an Begeisterung verlor. Einen Monat zuvor, am Eröffnungstag, hatte Neuseeland den ehemaligen Weltmeister Norwegen geschlagen, während sich Co-Gastgeber Australien gegen die Republik Irland durchsetzte - beide Spiele fanden vor einer Rekordkulisse statt. Das Interesse und die Leidenschaft der Einheimischen nahmen während des Turniers weiter zu und entfachten eine Begeisterung, die bis heute anhält.

Die greifbarsten Auswirkungen lassen sich bei einem Wochenendausflug zu den örtlichen Sportplätzen in Australien und Neuseeland feststellen. Der Anstieg der Teilnehmerzahlen ist beeindruckend. In Australien ist die Beteiligung von Frauen und Mädchen in einem einzigen Jahr um satte 16 % gestiegen. Dies ist ein deutlicher Effekt der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ und der anhaltenden Popularität der australischen Nationalmannschaft, deren Heimspiele 16 Mal in Folge ausverkauft sind. "Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 hat eine ganze Generation inspiriert, und wir sind entschlossen, dieses Momentum zu nutzen, um den Fußball im ganzen Land zu vereinen und zu fördern", sagte James Johnson, CEO von Football Australia.

Das Wachstum spiegelte sich auch in anderen Bereichen wider, z. B. beim sozialen Fussball, bei den Trainern, den Freiwilligen und mehr. Die Auswirkungen waren in Neuseeland ebenso signifikant. Das Land mag zwar als Rugby-Hochburg bekannt sein, aber die Statistiken für den Breitenfußball zeigen eine andere Entwicklung. Fussball ist heute die größte Mannschaftssportart und die Beteiligung von Frauen und Mädchen an neuseeländischen Fussballprogrammen ist seit 2022 um 27 % gestiegen. Andrew Pragnell, Geschäftsführer von New Zealand Football, sagte: "Das Wachstum des Fußballs und des Futsals in Aotearoa Neuseeland in den letzten Jahren ist enorm, aber die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft hat wirklich einen bedeutenden Einfluss gehabt, was genau das ist, was man als Ergebnis eines Mega-Events, das hier stattfindet, sehen möchte."

Der Schwerpunkt auf sozialer und kultureller Inklusion war eine der zahlreichen Schlüsselinitiativen für das Turnier, und die positiven Auswirkungen sind eindeutig. Ein Kulturausschuss half bei der Entwicklung von Initiativen zur Anerkennung und Einbindung der First Nations und Māori-Gemeinschaften und war das erste FIFA-Turnier, bei dem traditionelle Ortsnamen verwendet wurden. Für die Gastgeber war die Inklusion ein wichtiger Faktor für das Erbe. New Zealand Football hat kürzlich eine Vereinbarung mit Māori Football Aotearoa unterzeichnet, die es beiden Organisationen ermöglicht, sich gegenseitig zu unterstützen und eine breite Palette von Programmen durchzuführen. Die Beteiligung unterrepräsentierter ethnischer Gruppen hat deutlich zugenommen, wobei die Zahl der Māori, Pasifika und asiatischen Spieler ab 2023 um 14 % steigt. In der Zwischenzeit wird Kōtuitui, ein von New Zealand Football, Māori Football Aotearoa und Sport New Zealand entwickeltes Schulprogramm für Kinder im Grundschul- und Mittelstufenalter, weiterhin erfolgreich eingeführt.