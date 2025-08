Wichtige Meilensteine in der Entwicklung des Frauenfussballs in Kenia

"Die Vihiga Queens wurden 2021 in die Klublizenzierung aufgenommen. Wir sind froh, der Verein mit dem größten Erbe in Ostafrika zu sein. Zur Zeit der CAF Champions League für Frauen hatten wir professionelle Spielerinnen in unserem Verein. Etwa zur gleichen Zeit mussten wir viele Frauen nach Europa transferieren. Ich glaube, wir sind der einzige Verein, der Spielerinnen hat, die in Europa spielen. Bis heute haben wir über zehn Spielerinnen, die im Ausland spielen und dort Profis sind. Das sind einige der Früchte, die Klublizenzierung hervorgebracht hat", sagte Michael Senelwa, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der Vihiga Queens. Sein Club gewann 2017, 2018, 2019 und 2023 den Titel in der Women Premier League und wurde 2021 CAF WCL-CECAFA-Regionsmeister. "Ich sehe die Klublizenzierung als einen Schritt in die richtige Richtung. Sie sorgt für faire Finanzpraktiken und Disziplin. Sie ermutigt uns, ein sicheres Arbeitsumfeld für unsere Spielerinnen zu schaffen. Es liegt in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir unsere schutzbedürftigen Gruppen bewachen und schützen. Es geht darum, wo die Spielerinnen spielen, um Dinge wie die Infrastruktur - nicht nur zum Nutzen der Spielerinnen -, sondern auch darum, wie die Klubs dies jetzt als Einnahmequelle nutzen können."