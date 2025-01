Mentorin und Mentee loben das FIFA-Stipendienprogramm für die Trainerausbildung

Victoria Boardman ist sich darüber im Klaren, wie wichtig es ist, dass die FIFA mit dem FIFA-Stipendium für die Trainerausbildung - einem von acht FIFA-Programmen zur Frauenförderung - solche Möglichkeiten schafft. Um für ein Ausbildungsstipendium in Frage zu kommen, müssen die Bewerberinnen unter anderem eine C-Lizenz oder höher besitzen und aktiv eine Mannschaft in einem Wettbewerb trainieren.

Boardman hatte sich ursprünglich eine Frau als Mentorin vorgestellt, aber sie erklärte: "Ich hätte Jonas für nichts auf der Welt eintauschen wollen. Er steckt so viel Zeit in jede seiner Präsentationen. Er ist sehr modern in seiner Herangehensweise und war sehr offen, was seine persönliche Geschichte und seinen Weg im Frauenfussball angeht. Er hatte immer ein offenes Ohr für mich und war immer erreichbar.“