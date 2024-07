Katerina Mileska, Leidenschaft im Mittelpunkt des Übergangsprozesses

Nordmazedonien verbessert sich in der aktuellen FIFA Frauen-Weltrangliste um 12 Plätze

Verteidigerin Katerina Mileska ist eine der Leistungsträgerinnen des Teams

Sie ist auch Trainerin der U-17-Frauenmannschaft und hat am FIFA-Trainer-Mentoring-Programm teilgenommen

"Mehr Frauen, mehr Tore" lautet das Motto des Frauenfussball-Entwicklungsprogramms, das 2021 vom Fussballverband Nordmazedonien ins Leben gerufen wurde. Ziel war es, eine aufstrebende Sportart in einem fussballbegeisterten Land zu fördern. Drei Jahre später sind die Fortschritte unübersehbar, wie der beeindruckende Aufstieg der Red Lionesses in der aktuellen FIFA/Coca-Cola-Frauen-Weltrangliste zeigt.

"Der Frauenfussball in Nordmazedonien hat in den letzten Jahren einen weiten Weg zurückgelegt", sagt Katerina Mileska. "Unsere U17- und U19-Frauenmannschaften sind in die UEFA-Gruppe A aufgestiegen. Das A-Team steht kurz davor, sich für die Playoffs zur UEFA EURO 2025 zu qualifizieren. Alles in allem hat das Entwicklungsprogramm, mit dem wir unsere zukünftigen Talente fördern wollen, überzeugende Ergebnisse gebracht.

Die 35-jährige Mazedonierin weiß das nur zu gut. Sie ist gewissermaßen Richterin und Geschworene zugleich. Seit 2009 ist sie Nationalverteidigerin und kombiniert ihre Rolle als Spielerin mit der als Trainerin der U-17-Frauen-Nationalmannschaft, zu der sie 2021 berufen wurde. "Es ist schwierig, beides zu machen, weil man viel opfern muss. Es wäre falsch zu sagen, dass es ein 50/50-Engagement ist, denn das Training hat für mich jetzt Priorität. Das ist meine Zukunft", sagt sie.

"Am Anfang habe ich lieber gespielt als trainiert. Aber mit der Zeit habe ich mich immer mehr für das Coaching interessiert und dabei viel gelernt. Ich muss zugeben, dass es mir jetzt mehr Spaß macht, zu trainieren und mehr über die verschiedenen Aspekte des Fussballs zu lernen", fügte sie hinzu. "Als Spielerin habe ich viel vom Fussball gelernt, meine 100 Länderspiele für die Nationalmannschaft sind ein Beweis dafür. Als Trainerin stehe ich noch ganz am Anfang meiner Karriere. Aber ich habe das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich bin zuversichtlich, was meine Chancen in diesem Beruf betrifft.

Mileska hat auf jeden Fall alle Chancen auf Erfolg. Sie hat die Möglichkeit erhalten, am FIFA-Trainer-Mentoring-Programm 2022 teilzunehmen. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die 20 Frauen aus der ganzen Welt die Möglichkeit bietet, von 20 erfahrenen Trainern zu lernen. So konnte sie wertvolle Erfahrungen von ihrem Landsmann Vlatko Andonovski sammeln, der von 2019 bis 2023 das US-Frauenteam trainieren wird.

Harte Arbeit und ausdauerndes Lernen sind für den Erfolg im Fussball unerlässlich. Katerina Mileska U-17-Nationaltrainerin Nordmazedonien (Frauen)

"Dieses Programm ist das Beste, was ich als junger Trainer erlebt habe. Es ist unbezahlbar, mit den besten Trainern der Welt zu arbeiten. Ich komme aus einem kleinen Land und wir haben nicht viele Gelegenheiten wie diese", sagte sie. "Durch die Arbeit mit Vlatko Andonovski habe ich viel gelernt, über Taktik, Führung, Motivation und so weiter - all die wichtigen Fähigkeiten, die ein Trainer braucht, um eine Mannschaft auf höchstem Niveau zu führen.

"Es war meine Chance, meinem Heimatland etwas zurückzugeben", erklärt Andonovski und ist sich mit seinem Schützling einig. "Die Entwicklung des Frauenfussballs liegt mir sehr am Herzen. Viele andere Top-Trainer sind an dem Programm beteiligt, und es ist unsere Aufgabe, unser Wissen an die Trainerinnen weiterzugeben, um ihnen zu helfen und die Sportart voranzubringen.

Transfer ist das Schlüsselwort. Durch ihre Doppelrolle steht sie im Zentrum des Lernprozesses. Sie spielt in der A-Nationalmannschaft und ist Trainerin der U-17-Frauen.

Transfer" bedeutet aber auch, die Leidenschaft eines Vaters an seine Tochter weiterzugeben. "Mein Vater hat mich an den Fußball herangeführt. Ich bin ihm überallhin gefolgt und habe mir seine Spiele angesehen. So habe ich mich in diesen Sport verliebt", erklärt sie. "Dreißig Jahre später, nach meiner Karriere als Spielerin, bietet mir die Trainertätigkeit die Möglichkeit, dem Sport treu zu bleiben und das zu tun, was ich am meisten liebe.