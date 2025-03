Gibraltar übertrifft mehrere Meilensteine in der FIFA/Coca-Cola-Frauen-Weltrangliste

Gibraltar wurde kürzlich zum ersten Mal in die FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste™ aufgenommen

Die Rockettes starteten stark in ihre erste Saison in der UEFA Women's Nations League

Dank der Unterstützung durch die FIFA und die UEFA steigen die Zahlen in den jüngeren Altersklassen

In der FIFA/Coca-Cola-Frauen-Weltrangliste™ vom Dezember 2024 tauchte ein neuer Name auf, als Gibraltar die Liste der bestplatzierten internationalen Teams auf 195 erhöhte - eine Zahl, die mit der Aufnahme von Dschibuti im März 2025 auf 196 stieg.

In nur wenigen Monaten hat Gibraltar mehrere Meilensteine erreicht. Nach der erstmaligen Aufnahme in die Weltrangliste bestritt Gibraltar im Februar sein Auftaktspiel in der UEFA Women's Nations League in Moldawien. Nur wenige Tage später, am 25. Februar 2025, feierte Gibraltar sein mit Spannung erwartetes Heimdebüt in der Women's Nations League und schrieb damit Fussballgeschichte.

Der Austragungsort könnte spektakulärer kaum sein: Das Europa Point Stadion wird im Norden vom berühmten Felsen von Gibraltar flankiert, während das südliche Ende des Stadions nur einen Kick von einer Landzunge entfernt ist, die den Blick auf den afrikanischen Kontinent freigibt.

Fast vier Jahre hatte Gibraltar auf sein erstes Länderspiel gewartet. Für Trainer Scott Wiseman war es „ein Erlebnis, an das ich mich für immer erinnern werde“.

Das britische Überseegebiet mit etwas mehr als 30.000 Einwohnern verfügt derzeit über eine knapp zweistellige Anzahl an Spielerinnen. Zwei hart umkämpfte 0:1-Niederlagen zum Auftakt der Women's Nations League zeigen, dass die Mannschaft eine gute Ausgangsposition hat, auf der sie aufbauen kann.

„Das Ergebnis war nie das Ziel, sie haben schon gewonnen, indem sie hier waren und gespielt haben“, sagte Wiseman. „Wir wussten, wenn genügend Spielerinnen ihre Entwicklungsziele erreichen würden, dann würde sich das auch im Ergebnis widerspiegeln.

„Wenn ich zurückblicke, habe ich das Gefühl, dass sich in beiden Spielen niemand beschwert hätte, wenn wir gewonnen oder unentschieden gespielt hätten. Die Niederlage war also eine bittere Pille, aber die Mannschaft hat verstanden, wie weit sie gekommen ist, und dieser Stolz und diese Emotionen haben die Enttäuschung über das Ergebnis überwogen. Letzten Endes ging es darum, die Gelegenheit zu nutzen und zu genießen - so etwas würde sich nie wiederholen - also mussten sie es genießen und gemeinsam Erinnerungen schaffen.

Wiseman räumt ein, dass eine der größten Herausforderungen darin bestand, Spielerinnen zu gewinnen, da es in der winzigen Region an der Südspitze Spaniens nur fünf Frauen- und Mädchenmannschaften gibt.

„Bei so wenigen Spielern wäre es leicht, selbstzufrieden zu werden, aber alle spornen sich gegenseitig zu Höchstleistungen an“, sagt er. „Aufgrund der vielen Herausforderungen vor Ort sind einige Spieler unserer Seniorenmannschaft auf der Suche nach einem besseren Wettbewerb nach Spanien gezogen. Das hat sich positiv auf die Entwicklung der Mannschaft ausgewirkt, aber auch eine große Lücke in der heimischen Liga hinterlassen.

Obwohl der Fussballverband von Gibraltar (GFA) durch seine Größe behindert wird, hat er in den letzten Jahren sehr hart an der Förderung des Frauenfussballs gearbeitet. Die Entwicklung der Liga und einzelner Spielerinnen hat weiterhin Priorität. Auf administrativer Ebene profitierte die ehemalige Direktorin für Frauen- und Schulentwicklung, Laura McGinn, vom Women in Football Leadership Programme 2022.

Gibraltar gibt Debüt in der UEFA Women's Nations League

„Dank der von uns entwickelten und umgesetzten Initiativen und der Unterstützung durch die Programme von FIFA und UEFA sehen wir einen Anstieg der Zahlen in den jüngeren Altersgruppen“, fügte Wiseman hinzu. "Unser Ziel ist es, die Wahrnehmung bereits in jungen Jahren zu verändern, denn wir wissen, dass dies dem Frauenfussball langfristig zugute kommt.