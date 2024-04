FIFA-Bericht liefert Erkenntnisse zur Verbesserung des Spitzenfrauenfussballs

Vier Hauptempfehlungen an Interessengruppen

In einem Bericht analysiert die FIFA in verschiedenen Ländern die Bedingungen von Spitzenfussballerinnen, die neben dem Fussball noch anderen Beschäftigungen nachgehen, Betreuungspflichten haben oder studieren.

Der Frauenfussball auf Elitestufe wurde in den letzten 20 Jahren enorm professionalisiert, was neue Herausforderungen mit sich bringt. So können die Spielerinnen ihren Lebensunterhalt nicht immer allein mit dem Fussball bestreiten und sind deshalb auf Einkünfte aus anderen Bereichen angewiesen. Das Ausmass dieses Phänomens ist ein wichtiger Hinweis auf den Entwicklungssgrad des Frauenfussballs.