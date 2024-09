Erweiterte FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ eröffnet Trainern willkommene Möglichkeiten

Bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien nahmen erstmals 24 Mannschaften teil

Trainer sagen, die Teilnahme sei eine unschätzbare Erfahrung für die Spielerinnen

Die Teilnahme veranlasst die Mitgliedsverbände zu Investitionen und zur Verbesserung der Standards

Für Venezuela ist ein "Traum wahr geworden". Für viele ghanaische Spieler war es das erste Mal, dass sie eine Flugreise unternahmen. Und für Mexiko war es die Chance, zu erleben, wie es ist, vor einer lauten, leidenschaftlichen Menge zu spielen. Die Trainer der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ sehen in der Teilnahme an dem erweiterten Turnier mit 24 Mannschaften zahlreiche Vorteile: Sie geben mehr Spielerinnen die Chance, auf einer globalen Bühne zu spielen und ein höheres Niveau zu erleben, als sie es vielleicht gewohnt sind.

"Ich finde das wunderbar. Es vermittelt ihnen Wissen, und es ist eine große Erfahrung für diese Spieler. Es ist eine schwierige Altersgruppe, denn sie sind sehr nah an der A-Nationalmannschaft dran, auch wenn einige von ihnen vielleicht nie Profispieler werden", sagte Brasiliens Trainer Rosana. "Und diese Erfahrung ist sehr wichtig, weil sie die Menschen verändert. Nicht nur die Spielerinnen. Sie erleben das alles mit und verstehen, wie es ist, bei einer von der FIFA organisierten Weltmeisterschaft zu spielen. Auch ihre Eltern haben die Möglichkeit, sie bei einem Wettkampf zu beobachten.

Die deutsche Trainerin Kathrin Peter hat ähnliche Gefühle. "Es ist eine einmalige Gelegenheit, und alle sind sehr stolz darauf, hier zu sein und für Deutschland zu spielen und auf einer wirklich großen Bühne zu stehen und zu spielen. Für junge Talente ist es eine große Bühne, auf der sie zeigen können, was sie können, und es ist wirklich eine Möglichkeit, der nächste Star der nächsten Generation zu werden. Ich habe wirklich gute technische und taktische Fähigkeiten gesehen - es ist ein neues Niveau, ein neues Niveau im Frauenfussball der U-20."

Tracey Kevins, Trainerin der USA, sagte, die Erfahrung habe gezeigt, dass Mannschaften, die einem höheren Wettbewerbsniveau ausgesetzt sind, die Lücke schließen, wenn sie investieren. "Durch die Erweiterung erhalten auch Mannschaften eine Chance, die sich vielleicht nicht so leicht qualifizieren können. Sie können ihr Niveau sehen und dann verstehen, dass sie mehr in ihre jeweiligen Programme investieren müssen, also bin ich dafür", sagte sie.

"In den letzten 20 Jahren hat sich gezeigt, dass die Teams, denen das Niveau gezeigt wird, die Lücke schließen, wenn sie investieren. Es liegt also wirklich an den Mitgliedsverbänden, weiter in den Frauenfussball zu investieren. Hier geht es darum, den Maßstab, das Niveau zu zeigen, und das gilt für jeden Mitgliedsverband: Man geht vom Turnier weg, denkt nach und schaut, was nötig ist.

Die Fidschi-Inseln, die neben Kamerun, Österreich und Marokko zu den vier Debütanten gehören, wurden nach der Auslosung mit Brasilien, Frankreich und Kanada ins kalte Wasser geworfen und sagten, sie hätten bereits viel gelernt. "Es war von vornherein klar, dass wir es mit Mannschaften zu tun bekommen würden, die wir noch nie zuvor gesehen haben, aber es ist eine wirklich gute Lernerfahrung für uns alle, und ich glaube, das wird uns motivieren", sagte Verteidiger Talei Moodie. "Wir haben gelernt, dass wir gegen ein Team wie Kanada nicht einfach drauflos spielen können, sondern dass wir gegen eine Mannschaft, die so technisch versiert ist, vorsichtiger sein müssen.

Für Ghana ging es um mehr als nur um Fussball. "Für einige der Spieler war es eine große Chance, den ganzen Weg von Ghana nach Kolumbien zu fliegen und eine andere Umgebung und Kultur kennenzulernen", sagte Trainer Yusif Basigi.

Venezuela, das zum zweiten Mal an der WM teilnimmt, wird nie vergessen, dass es beim Unentschieden gegen die Republik Korea seinen ersten Punkt geholt hat. "Es ist ein wahr gewordener Traum, mit Venezuela an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Es ist schön, so viele hervorragende Spielerinnen zu sehen, die zeigen, wie sehr sich der Frauenfussball entwickelt hat", sagte Trainerin Pamela Conti. "Es war ein großer Erfolg für uns, uns für diese Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Wir haben viel Spaß, und wir tun alles für das Wachstum des Frauenfussballs."